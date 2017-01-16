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Гройсман дал поручение заняться "украинской Википедией" http://www.segodnya.ua/img/article/7887/25_main.1484579651.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/25_tn.1484579651.jpg Украина Развитие украиноязычной "энциклопедии" в большей степени ляжет на плечи студентов, отмечают в Кабмине

Гройсман дал поручение заняться "украинской Википедией"

Сегодня, 16:55

Развитие украиноязычной "энциклопедии" в большей степени ляжет на плечи студентов, отмечают в Кабмине

Википедия. Фото: tvc.ru
Википедия. Фото: tvc.ru

Премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение органам власти взяться за развитие украиноязычного раздела "Википедии" по предложениям общественности, сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что Гройсман поддержал предложения общественности по развитию украинского раздела "Википедии", которые должны быть воплощены в жизнь в 2017 году.

Среди предложенных общественностью мероприятий:

внесение изменений в учебные программы по информатике, географии, истории и литературе для учащихся старших классов общеобразовательных учебных заведений по использованию украиноязычного раздела "Википедии";
возможность подготовки студентами материалов для "Википедии";
содействие проведению украинской части международного конкурса "Вики любит памятники";
содействие проведению конкурса по размещению научных работ в украинском разделе "Википедии".

Справка: 15 января 2001 появился первый раздел (англоязычный) открытой многоязычной сетевой энциклопедии "Википедия". Это крупнейшая в мире энциклопедия, которую может редактировать, читать, использовать любой человек. "Википедия" имеет 292 языковых раздела и содержит около 41 млн. статей. Украиноязычный раздел "Википедии" насчитывает 650 тыс. статей и занимает 16 место среди всех разделов по количеству статей.
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Источник:

"Сегодня"

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