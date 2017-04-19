Гройсман объяснил, как бороться с непогодой в Украине

Сегодня, 11:31

Пока что помощь местным властям не нужна, уверен премьер-министр

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что ситуация с непогодой в Украине находится под контролем, а все службы работают. Об этом Гройсман заявил, открывая заседание правительства.

"На Востоке страны нетипичные погодные условия – большие осадки снега. Разный уровень снега в Днепре, в Харькове, Запорожской области и других областях. Я общался только что с рядом глав областных администраций и мэров. Ситуация контролируемая. Хотя мы понимаем, что и понимаем, что и снижение температур, и чрезмерные осадки приносят хлопоты для людей. Даже в Днепре было принято решение о прекращении обучения в общеобразовательных школах", – заявил Гройсман.

По словам премьер-министра, власть на местах организовала работу необходимых служб.

"Важно, чтобы предоставили надлежащие условия пребывания в заведениях образования и здравоохранения. Насколько меня проинформировали, ситуация контролируемая и все службы работают. Я просил бы соответствующих министров сконтактировать и выяснить по своим подразделениям, какая ситуация. Если необходима какая-то помощь, ее нужно предоставить. Сейчас помощь не нужна. У нас 150 обесточенных населенных пунктов. Все бригады облэнерго работают. В ближайшее время будет восстановлено энергоснабжение в этих населенных пунктах", – отметил Гройсман.

По его словам, сейчас нужно посмотреть все прогнозы погоды, чтобы понять, где у нас могут возникнуть проблемы. "Например, в Кировоградской области в пятницу есть снижение температуры. Это значит, что соответствующие мероприятия должны быть разработаны за 2-3 дня заранее, чтобы не допустить каких-либо негативных последствий для людей", – считает Гройсман.

Напомним, в некоторые регионы Украины вернулась зима. Так, ХарьковскуюЗапорожскую, Днепропетровскую области, а также Крым замело снегом.
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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