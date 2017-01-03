Гройсман рассказал, кто займется вопросом перезахоронения выдающихся украинцев

Премьер пообещал выделить все необходимые средства на доставку останков Олеся из Чехии в Украину

Вопрос перезахоронения выдающихся украинцев будет решать специальная межведомственная комиссия при Министерстве культуры Украины. Об этом рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"При Министерстве культуры Украины будет создана специальная межведомственная комиссия, которая будет заниматься вопросом перезахоронения выдающихся украинцев", – написал премьер.

Он также пообещал, что правительство выделит все необходимые средства для перевозки останков поэта Александра Олеся в Украину.

Напомним, глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович завил, что Украина как государство должна сама инициировать возвращение останков выдающихся укаринцев на родную землю для захоронения в Национальном пантеоне.

Известный украинский поэт Александр Олесь должен быть перезахоронен на Лукьяновском кладбище в Киеве. Об этом рассказал на своей странице в Facebook глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

"Александр Олесь должен быть перезахоронен в Украине. Лучшее место для этого – аллея почетных захоронений на Лукьяновском кладбище", – написал Вятрович.

Однако, по его словам, решение этой конкретной проблемы не решает проблему в целом.

"В мире разбросаны могилы выдающихся украинцев. Часть из них останется на месте и будет требовать совместной опеки местных украинских общин и украинского государства. Часть предстоит перезахоронить в Украине из-за невозможности заниматься ими на месте нынешнего захоронения", – объяснил глава института.

При этом, по его мнению, Украина как государство должна сама инициировать возвращение останков выбающихся укаринцев на родную землю для захоронения в Национальном пантеоне.

Ранее МИД Украины сообщил о принудительной эксгумации останков Александра Олеся и его супруги на кладбище в Праге (Чехия).

Согласно сообщению, на месте, где была могила Александра Олеся, был захоронен Владимир Михайлишин, выходец из Украины, который до недавнего времени ухаживал за захоронением Александра Олеся и платил необходимую ренту.

Напомним, по чешским законам необходимо вносить ренту за 10 лет пользования местом на кладбище. Рента составляет около 20 тыс. чешских крон на 10 лет (примерно 20 тыс. грн).

После смерти Михайлишина его сын, как законный наследник, принял решение о захоронении отца в могиле, в которой был похоронен Олесь.

"При вмешательстве посольства Украины останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников Александра Олеся, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения останков", – сообщает пресс-центр МИД.

Александр Олесь (1878-1944) - украинский прозаик и поэт. Сын Олеся - писатель и археолог Олег Ольжич, один из лидеров ОУН.