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Грузинский футболист из "Черноморца" отказался переходить в российский клуб http://www.segodnya.ua/img/article/7826/24_main.1482527446.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/24_tn.1482527446.jpg Украина Давид Хочолава хочет остаться в Одессе и помочь команде достичь цели на сезон

Грузинский футболист из "Черноморца" отказался переходить в российский клуб

Вчера, 23:10

Давид Хочолава хочет остаться в Одессе и помочь команде достичь цели на сезон

Давид Хочолава. Фото chernomorets.odessa.ua
Давид Хочолава. Фото chernomorets.odessa.ua

Защитник одесского "Черноморца" Давид Хочолава в интервью рассказал о нынешнем сезоне, а также возможности оказаться в донецком "Шахтере".

"В целом, первая половина сезона была хорошей как для меня, так и для команды. Только положительно оценю ее. К сожалению, единственное, что огорчает, так это то, что мы не смогли остаться в шестерке, пропустив вперед "Ворсклу", которой уступили в очном противостоянии. Команда стала более уверенная.

Одесса – это мой второй дом. Очень комфортно чувствую себя здесь. Чувствую очень большую любовь со стороны болельщиков, знаю уже многих в этом городе.

Интерес "Шахтера"? Очень рад ему. Рад узнать, что мной интересуется такая команда. Однако есть люди, которые занимаются этим вопросом, поэтому я пока его не касаюсь. Пока мне бы хотелось остаться в "Черноморце" и помочь этой команде достичь цели на сезон – попасть в первую шестерку команд. Также я могу вам сказать, что если и покину "Черноморец", то моя новая команда не будет представлять чемпионат России", – сказал Хочолава sportall.ge. 
футбол, чемпионат Украины, Черноморец Одесса, Давид Хочолава

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Источник:

FootBoom

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