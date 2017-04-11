Грузовик провалился под асфальт в Николаеве

Сегодня, 00:10

Авария произошла в результате обрушения самотечного коллектора

Вследствие чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Фото: УНН
Вследствие чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Фото: УНН

Днем 10 апреля в Николаеве спецгрузовик, который использовался для вывоза мусора провалился в дыру возникшую в дорожном покрытии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГКП "Николаевводоканал".

Инцидент произошел в Корабельном районе города. По данным предприятия, авария произошла в результате обрушения самотечного коллектора. На месте работали представители ГСЧС и полиции. Вследствие чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

В "Николаевводоканал" заявили, что сейчас почти 80% сетей, находящихся на балансе предприятия, имеющие статус аварийных или близких к таковым.

Напомним, 4 апреля во Львове мусоровоз провалился под асфальт.
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