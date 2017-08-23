Грымчак: В следующем году Россия собирается бросить "ДНР" и "ЛНР"

Сегодня, 17:20

Главари боевиков начали потихоньку заниматься поиском нового дома, отметил чиновник

Скоро главари боевиков могут остаться одни. Фото: glavnoe.ua
Скоро главари боевиков могут остаться одни. Фото: glavnoe.ua

Западные санкции настолько стали ощутимы, что Россия не собирается продлять в следующем году содержание т. н. "ДНР" и "ЛНР". Об этом рассказал в комментарии "Апострофу" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак.

По его словам, даже главари боевиков начали потихоньку заниматься поиском нового дома.

"В следующем году Россия не планирует платить за содержание отдельных районов Донецкой и Луганской областей – такая у меня есть информация. С неконтролируемой территории начали вывозить отдельное, особо ценное военное оборудование. Часть руководства ОРДЛО ищет себе жилье где-нибудь... И так далее – такой информации очень много", – рассказал Грымчак.

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Он отметил, что та ситуация, которая сложилась вокруг ОРДЛО в РФ и вообще в мире, не оставляет России иного пути, кроме как "выйти" с Донбасса.

"Каждый месяц надо выбрасывать огромные средства. А если учесть, что на сегодняшний день главная подпитка бюджета РФ фактически остановилась, валютные фонды почти исчерпаны, находятся на стадии фактического дефолта, что может привести к очень многим неприятным для них ситуациям... Поэтому иного варианта сейчас просто не остается. Думаю, что в следующем году вся эта территория под названием ОРДЛО перейдет под контроль Украины. Дальше будет какой-то этап, когда будут восстановлены органы государственной власти, правоохранительные органы, обеспечена безопасность на этих территориях", – подчеркнул чиновник.

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Напомним, ранее в Украине называли различные цифры по содержанию Россией ОРДЛО. Так, например, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука говорил, что Россия тратит на военные действия на Донбассе около 1 млрд долларов в год, а от санкций теряет 100 миллиардов долларов.

Секретарь СНБО Александр Турчинов говорил о шести миллиардах долларов, три из которых на военную поддержку.

Больше всех озвучил сумму расходов РФ на войну на Донбассе экс-советник президента РФ Андрей Илларионов. Он говорил о 150 миллиардах долларов за все время конфликта.
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