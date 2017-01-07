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ГСЧС рассказала, где на дорогах непогода приготовила ловушку для машин http://www.segodnya.ua/img/article/7861/85_main.1483791812.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/85_tn.1483791812.jpg Украина Движение  транспорта остается ограниченным в ряде областей

ГСЧС рассказала, где на дорогах непогода приготовила ловушку для машин

Сегодня, 14:20

Движение  транспорта остается ограниченным в ряде областей

Непогода парализовала движение. Фото: ГСЧС
Непогода парализовала движение. Фото: ГСЧС

На дорогах Украины продолжает действовать ряд ограничений, вызванных ухудшением погодных условий. Об этом сообщает ГСЧС.

Так, в Одесской области ограничено движение для всех категорий транспортных средств на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения в Арцизском, Белгород-Днестровском, Болградском, Килийском, Измаильском, Ренийском, Саратском, Тарутинском и Татарбунарском районах.

В Днепропетровской области ограничено движение для всех категорий транспортных средств на участках дорог: Н-11 Днепропетровск-Николаев Н-23 Кировоград – Кривой Рог – Запорожье.

В Кировоградской области сегодня на дорогах общего пользования движение транспортных средств восстановлено, кроме участков на а/д Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье, км 43 – км 81 и на а/д М-13 Кировоград-Платоново, км 53 – км 76. Однако, с 15.00 движение транспортных средств по всей сети дорог по области вновь будет ограничено.

В Черкасской области ограничено движение крупногабаритных транспортных средств на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения по области.

В Николаевской области из-за перемещения снежного покрова под воздействием сильного ветра сегодня закрыли движение на автодорогах М-14 и М-13 для проезда всех категорий транспортных средств. 

Кроме того, ограничение касается движения на участках автомобильных дорог общего пользования государственного значения: М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на г.Таганрог) на участке км 55 + 550 (предел Одесская область) – км 129 + 168 (городская полоса Николаев); – М-13 Кировоград-Платоново (на г.Кишинев) на участке км 76 + 432 (предел Кировоградской области) – км 157 + 067 (предел Одесской области).
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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