Губернатор Резниченко: На Днепропетровщине начался капремонт коммунальных дорог
Запланированные в этом году ремонты собираются завершить в октябре
На Днепропетровщине начался капитальный ремонт коммунальных дорог, в приоритете – социально важные дороги. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, сообщает сайт областной госадминистрации.
"В этом году на Днепропетровщине за средства областного бюджета планируем отремонтировать около 160 дорог. В приоритете – социально значимые улицы с детсадами, больницами и школами. Работы уже стартовали. Главная условие для подрядчиков – качество. Изъяны на отремонтированных дорогах они будут переделывать за свой счет", – рассказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Запланированные в этом году ремонты собираются завершить в октябре. На первый этап дорожных работ из областного бюджета выделено более полумиллиарда гривен.
Как сообщалось, специальная комиссия Днепропетровской ОГА проверяет состояние отремонтированных в 2016 году дорог на территории области. Всего в прошлом году областная госадминистрация заказала ремонт 156 дорог.
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