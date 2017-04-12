Губернатор Резниченко: На Днепропетровщине начался капремонт коммунальных дорог

Запланированные в этом году ремонты собираются завершить в октябре

На Днепропетровщине начался капитальный ремонт коммунальных дорог, в приоритете – социально важные дороги. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, сообщает сайт областной госадминистрации.

"В этом году на Днепропетровщине за средства областного бюджета планируем отремонтировать около 160 дорог. В приоритете – социально значимые улицы с детсадами, больницами и школами. Работы уже стартовали. Главная условие для подрядчиков – качество. Изъяны на отремонтированных дорогах они будут переделывать за свой счет", – рассказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Запланированные в этом году ремонты собираются завершить в октябре. На первый этап дорожных работ из областного бюджета выделено более полумиллиарда гривен.

Как сообщалось, специальная комиссия Днепропетровской ОГА проверяет состояние отремонтированных в 2016 году дорог на территории области. Всего в прошлом году областная госадминистрация заказала ремонт 156 дорог.









