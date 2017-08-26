Гуманитарный штаб помогает маленькому Илье бороться с тяжелой болезнью. Как подать заявку на помощь

Сегодня, 09:52

Ребенок оперативно получил всю необходимую помощь после того, как родители обратились в Гуманитарный штаб 

Ребенок получил необходимую помощь от Штаба Рината Ахметова
Ребенок получил необходимую помощь от Штаба Рината Ахметова

Программа "Лекарства детям", реализуемая Гуманитарным штабом Рината Ахметова, работает с осени 2015 года и продолжает спасать человеческие жизни. За это время более 1 200 детей, больных сахарным диабетом, астмой, эпилепсией и другими тяжелыми заболеваниями, получили наборы жизненно необходимых медикаментов.

Илья Винокуров из Селидово родился в срок, без каких-либо патологий. Но когда мальчику исполнилось шесть месяцев – начали обнаруживаться проблемы со здоровьем. После обращения к врачам выяснилось, что Илье делали прививки, которые ему строго противопоказаны. Диагноз оказался неутешительным: симптоматическая эпилепсия на фоне аномалии развития головного мозга. У мальчика начались приступы.

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И без того тяжелая ситуация в семье Винокуровых осложнилась летом 2014-го, когда на Донбассе начались боевые действия. Отец мальчика, работавший в банке, попал под сокращение. Дорогостоящее лечение сына становилось неподъемной ношей, и семья решила обратиться за помощью в Гуманитарный штаб.

"Я позвонила в Штаб Рината Ахметова, объяснила ситуацию, и нам помогли. Нам и препараты для сына купили, и продуктовые наборы выдали. Низкий поклон Ринату Леонидовичу, его Фонду от всей нашей семьи!" – говорит Елена Винокурова, мама мальчика.

Сегодня Илье Винокурову -10 лет, ребенок по-прежнему имеет проблемы со здоровьем, но родители мальчика верят, что когда-нибудь случится чудо.

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"Проект "Лекарства детям" действует и спасает жизни с осени 2015 года. В рамках реализации проекта выдано 3 111 наборов медикаментов. Эти лекарства получило более 1 200 детей", – прокомментировал Игорь Хаджинов, руководитель программы "Адресная помощь" Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Узнать подробнее о предоставляемой помощи можно на сайте Штаба Рината Ахметова, а также по телефону горячей линии 0-800-509-001.
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"Сегодня"

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