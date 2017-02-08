Хакеры из ОРДЛО атаковали госреестр недвижимости Украины – Минюст

Петренко отметил, что проблемы в работе госреестра недвижимости были связаны с ddos-атаками с неподконтрольных территорий

Проблемы и перебои в работе Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество были связаны с ddos-атаками со стороны не подконтрольных Украине территорий на востоке страны, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"По информации наших IT-сотрудников, действительно были проблемы в ноябре. Были ddos-атаки с некоторых территорий, которые с нами воюют. Реестры выстояли, но было перенапряжение и проблемы с доступом", – сказал Петренко на пресс-брифинге в Киеве в среду.

По его данным, последние факты сбоев в работе Госреестра имущественных прав на недвижимое имущество были зафиксированы в середине и в конце января 2017 года.

Как уточнил министр, спецслужбы ведомства предприняли необходимые меры, обеспечивающие дополнительную защиту и мощность для госреестров. Сейчас они работают стабильно.

"В последнюю неделю реестры работают очень хорошо. По крайней мере, исходя из того электронного мониторинга, что мы видим. Мы держим под контролем ситуацию и делаем все, чтобы у регистраторов была нормальная возможность работать с реестрами. Но мы в состоянии войны, поэтому также нужно понимать, что враг использует любые возможности, чтоб создать дискомфорт", – отметил Петренко.