Хакеры из ОРДЛО атаковали госреестр недвижимости Украины – Минюст

Сегодня, 19:36

Петренко отметил, что проблемы в работе госреестра недвижимости были связаны с ddos-атаками с неподконтрольных территорий

Павел Петренко. Фото: lifedon.com.ua
Павел Петренко. Фото: lifedon.com.ua

Проблемы и перебои в работе Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество были связаны с ddos-атаками со стороны не подконтрольных Украине территорий на востоке страны, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"По информации наших IT-сотрудников, действительно были проблемы в ноябре. Были ddos-атаки с некоторых территорий, которые с нами воюют. Реестры выстояли, но было перенапряжение и проблемы с доступом", – сказал Петренко на пресс-брифинге в Киеве в среду.

По его данным, последние факты сбоев в работе Госреестра имущественных прав на недвижимое имущество были зафиксированы в середине и в конце января 2017 года.

Как уточнил министр, спецслужбы ведомства предприняли необходимые меры, обеспечивающие дополнительную защиту и мощность для госреестров. Сейчас они работают стабильно.

"В последнюю неделю реестры работают очень хорошо. По крайней мере, исходя из того электронного мониторинга, что мы видим. Мы держим под контролем ситуацию и делаем все, чтобы у регистраторов была нормальная возможность работать с реестрами. Но мы в состоянии войны, поэтому также нужно понимать, что враг использует любые возможности, чтоб создать дискомфорт", – отметил Петренко.
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Источник:

Интерфакс

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