Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
"Химик" в третий раз за сезон обыграл "БИПУ" http://www.segodnya.ua/img/article/7882/86_main.1484422551.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/86_tn.1484422551.jpg Украина Матч в Южном завершился со счетом 80:66

"Химик" в третий раз за сезон обыграл "БИПУ"

Сегодня, 21:35

Матч в Южном завершился со счетом 80:66

&quot;Химик&quot; - &quot;БИПА&quot; 80:66. Фото khimik.com.ua
"Химик" - "БИПА" 80:66. Фото khimik.com.ua

В третий раз в этом сезоне "Химик" из Южного обыграл одесский клуб "БИПА". Тотальное превосходство под своим щитом (46 подборов за игру, из них 36 в защите) обеспечило "Химику" дополнительные возможности для нападения и привело к победе. Дабл-дабл в этой игре сделал Вячеслав Петров, набрав 10 очков и 10 подборов.

"Химик" идет вторым в таблице чемпионата Украины, однако имеет на две игры меньше, чем лидирующий "Будивельник".

БК "Химик" – ОБК "БИПА" 80:66 (24:15, 20:18, 18:12, 18:21)

БК "Химик": Смит – 18 очков, 4 подбора, 6 передач; Конев – 12 очков, 6 подборов, 3 передачи, 3 блок-шота; Петров – 10 очков, 10 подборов, 2 блок-шота; Антипов – 9 очков, подбор, 2 передачи; Лав – 8 очков, 9 подборов, передача; Бехерано – 8 очков, 4 подбора, 2 передачи, 2 пере6хвата.

ОБК "БИПА": Фандербург – 15 очков, 6 подборов, 5 передач; Артамонов – 14 очков, 5 подборов, 5 передач; Слипенчук – 9 очков, подбор, 4 передачи; Челован – 9 очков, 4 подбора, перехват.
БК Химик, чемпионат Украины по баскетболу, БИПА

Вы сейчас просматриваете новость ""Химик" в третий раз за сезон обыграл "БИПУ"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

БК "Химик" Южный

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.