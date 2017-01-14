"Химик" в третий раз за сезон обыграл "БИПУ"

В третий раз в этом сезоне "Химик" из Южного обыграл одесский клуб "БИПА". Тотальное превосходство под своим щитом (46 подборов за игру, из них 36 в защите) обеспечило "Химику" дополнительные возможности для нападения и привело к победе. Дабл-дабл в этой игре сделал Вячеслав Петров, набрав 10 очков и 10 подборов.

"Химик" идет вторым в таблице чемпионата Украины, однако имеет на две игры меньше, чем лидирующий "Будивельник".

БК "Химик" – ОБК "БИПА" 80:66 (24:15, 20:18, 18:12, 18:21)

БК "Химик": Смит – 18 очков, 4 подбора, 6 передач; Конев – 12 очков, 6 подборов, 3 передачи, 3 блок-шота; Петров – 10 очков, 10 подборов, 2 блок-шота; Антипов – 9 очков, подбор, 2 передачи; Лав – 8 очков, 9 подборов, передача; Бехерано – 8 очков, 4 подбора, 2 передачи, 2 пере6хвата.

ОБК "БИПА": Фандербург – 15 очков, 6 подборов, 5 передач; Артамонов – 14 очков, 5 подборов, 5 передач; Слипенчук – 9 очков, подбор, 4 передачи; Челован – 9 очков, 4 подбора, перехват.