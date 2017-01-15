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Хитров – Алим: яркие кадры боя и видео нокаута (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7883/37_main.1484468320.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/37_tn.1484468320.jpg Украина Евгений Хитров впервые в своей профессиональной карьере проиграл

Хитров – Алим: яркие кадры боя и видео нокаута (фото,видео)

Сегодня, 10:18

Евгений Хитров впервые в своей профессиональной карьере проиграл

Украинский боксер среднего веса Евгений Хитров в США потерпел первой в профи-карьере поражение, проиграв нокаутом американцу Имманувелю Алиму. Хитров побывал в нокдауне в третьем раунде, затем еще раз в шестом и рефери принял решение остановить бой, когда Алим начал "добивать" соперника у канатов.

Евгений Хитров впервые проиграл: украинец нокаутирован в США

Видео нокаута Хитров – Алим:
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Источники:

Сегодня|Спорт, AFP

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