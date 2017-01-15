Хитров – Алим: яркие кадры боя и видео нокаута (фото,видео)
Евгений Хитров впервые в своей профессиональной карьере проиграл
Украинский боксер среднего веса Евгений Хитров в США потерпел первой в профи-карьере поражение, проиграв нокаутом американцу Имманувелю Алиму. Хитров побывал в нокдауне в третьем раунде, затем еще раз в шестом и рефери принял решение остановить бой, когда Алим начал "добивать" соперника у канатов.
Евгений Хитров впервые проиграл: украинец нокаутирован в США
Видео нокаута Хитров – Алим:
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