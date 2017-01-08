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ХК "Донбасс" обыграл в чемпионате Украины "Белый Барс" http://www.segodnya.ua/img/article/7863/84_main.1483887978.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/84_tn.1483887978.jpg Украина Донецкий клуб уже выиграл 14 поединок подряд

ХК "Донбасс" обыграл в чемпионате Украины "Белый Барс"

Сегодня, 17:00

Донецкий клуб уже выиграл 14 поединок подряд

Дончане лидируют в чемпионате Украины. Фото ХК &quot;Донбасс&quot;
Дончане лидируют в чемпионате Украины. Фото ХК "Донбасс"

2017 год "Донбасс" начал с победы, продлив свою успешную серию до 14 игр кряду. В рамках 29-го тура Украинской хоккейной лиги дончане обыграли белоцерковский "Белый Барс".

"Донбасс" – "Белый Барс" – 6:3 (2:1, 2:1, 2:1).

Шайбы: 0:1 Бондаренко (Ядловский, Ромащенко), 10:37, 1:1 Кугут (Никифоров, Буценко), 16:23-бол, 2:1 Никифоров (Кугут), 18:22, 2:2 Бабинец (Даниленко, Разумов), 23:30, 3:2 Р.Благой (Шафаренко, Нименко), 27:25, 4:2 Егоров (Толстушко, Рамазанов), 38:46, 5:2 Р.Благой (Победоносцев, Шафаренко), 40:30, 5:3 Бондаренко (Ромащенко, Лесников), 42:53, 6:3 Буценко (Егоров), 58:31.

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хоккей, ХК Донбасс, Белый барс, чемпионат Украины по хоккею

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Источник:

ХК "Донбасс"

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