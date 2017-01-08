ХК "Донбасс" обыграл в чемпионате Украины "Белый Барс"
Донецкий клуб уже выиграл 14 поединок подряд
2017 год "Донбасс" начал с победы, продлив свою успешную серию до 14 игр кряду. В рамках 29-го тура Украинской хоккейной лиги дончане обыграли белоцерковский "Белый Барс".
"Донбасс" – "Белый Барс" – 6:3 (2:1, 2:1, 2:1).
Шайбы: 0:1 Бондаренко (Ядловский, Ромащенко), 10:37, 1:1 Кугут (Никифоров, Буценко), 16:23-бол, 2:1 Никифоров (Кугут), 18:22, 2:2 Бабинец (Даниленко, Разумов), 23:30, 3:2 Р.Благой (Шафаренко, Нименко), 27:25, 4:2 Егоров (Толстушко, Рамазанов), 38:46, 5:2 Р.Благой (Победоносцев, Шафаренко), 40:30, 5:3 Бондаренко (Ромащенко, Лесников), 42:53, 6:3 Буценко (Егоров), 58:31.
Вы сейчас просматриваете новость "ХК "Донбасс" обыграл в чемпионате Украины "Белый Барс"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии