Христос Воскрес! Сегодня православные празднуют Пасху

Сегодня, 16 апреля, православные христиане всего мира отмечают главный праздник богослужебного года – Пасху. В этот день торжествуется избавление через Христа Спасителя всего человечества от рабства диаволу и дарование вечной жизни.

Светлое Христово воскресение – один из древнейших церковных праздников. Его празднование установлено самими апостолами. Точное время празднования Пасхи определил I Вселенский собор, постановивший всем христианам отмечать ее в 1-й воскресный день после весеннего равноденствия и 1-го мартовского полнолуния.

К Пасхе верующие люди готовятся в течение семи недель, когда продолжается один из самых строгих постов – Великий Пост, а в Пасхальный день прихожанам, которые освятили блюда, разрешено употреблять непостную пищу.

В Пасху, как в важнейший праздник церковного года, совершается особо торжественное богослужение. Оно формировалось в первые века христианства как крещальное. Большинство оглашенных после подготовительного поста принимали крещение в этот особый день.

Также в Церкви с древних времен сложилась традиция совершения Пасхального богослужения ночью.

Встретить Светлое Воскресение Христово в Киево-Печерской лавре собрались большое количество прихожан.

Начиная с пасхальной ночи и последующие сорок дней принято "христосоваться". Это значит, что при встрече стандартное приветствие заменяется словами: "Христос воскресе!" — "Воистину воскресе!".

Команда Сегодня.ua поздравляет вас с этим светлым праздником и желает мира, добра, любви и благополучия. Христос Воскрес!