Игорь Беланов: "Созвонились с Марадоной, он поблагодарил меня за "Золотой мяч"

Экс-форвард киевского "Динамо" сборной СССР Игорь Беланов прокомментировал слухи о том, что может лишиться награды лучшему футболисту Европы-1986.

"Хорошо, что отдавать приз пришлось Марадоне, а не кому-то другому. Мы с Диего созвонились, он поблагодарил за "Золотой мяч". А если серьезно, меня эта информация прилично позабавила. Видимо, в преддверии Нового года кому-то захотелось пошутить. Но я одессит, и с чувством юмора у меня все в порядке", – сказал Беланов.

France Football в ноябре задал пользователям вопрос: "Кто, по вашему мнению, достоин "Золотого мяча", но не получил его?". По результатам опроса, в 1986 году награду отдали бы Диего Марадоне.

С 1956-го по 1994 год "Золотой мяч" получали только футболисты из Европы.