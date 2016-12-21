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Игорь Беланов: "Созвонились с Марадоной, он поблагодарил меня за "Золотой мяч" http://www.segodnya.ua/img/article/7817/45_main.1482336829.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/45_tn.1482336829.jpg Украина Лучший футболист Европы-1986 украинец Игорь Беланов прокомментировал слухи о лишении его "Золотого мяча"

Игорь Беланов: "Созвонились с Марадоной, он поблагодарил меня за "Золотой мяч"

Вчера, 18:12

Лучший футболист Европы-1986 украинец Игорь Беланов прокомментировал слухи о лишении его "Золотого мяча"

Игорь Беланов. Автор фото: Юрий Кузнецов, &quot;Сегодня&quot;
Игорь Беланов. Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

Экс-форвард киевского "Динамо" сборной СССР Игорь Беланов прокомментировал слухи о том, что может лишиться награды лучшему футболисту Европы-1986.

"Хорошо, что отдавать приз пришлось Марадоне, а не кому-то другому. Мы с Диего созвонились, он поблагодарил за "Золотой мяч". А если серьезно, меня эта информация прилично позабавила. Видимо, в преддверии Нового года кому-то захотелось пошутить. Но я одессит, и с чувством юмора у меня все в порядке", – сказал Беланов.

France Football в ноябре задал пользователям вопрос: "Кто, по вашему мнению, достоин "Золотого мяча", но не получил его?". По результатам опроса, в 1986 году награду отдали бы Диего Марадоне.

С 1956-го по 1994 год "Золотой мяч" получали только футболисты из Европы.
Золотой мяч, Диего Марадона, Игорь Беланов

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