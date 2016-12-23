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Игрок "Динамо" Калитвинцев с очаровательной девушкой отдыхает на Сейшелах (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7823/37_main.1482482939.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/37_tn.1482482939.jpg Украина Арендованный "Черноморцем" футболист проводит отпуск во время паузы в чемпионате Украины

Игрок "Динамо" Калитвинцев с очаровательной девушкой отдыхает на Сейшелах (фото)

Сегодня, 10:48

Арендованный "Черноморцем" футболист проводит отпуск во время паузы в чемпионате Украины

Владислав Калитвинцев с девушкой в отпуске
Владислав Калитвинцев с девушкой в отпуске

Полузащитник "Динамо" Владислав Калитвинцев, выступающий на правах аренды в "Черноморце", проводит отпуск во время зимней паузы в чемпионате в теплых странах – как и большинство украинских футболистов. Компанию ему составляет его очаровательная девушка Ирина Мусейчук. Молодые люди отдыхают на Сейшельских островах, откуда выкладывают красивые снимки в социальных сетях.

После 18 туров в чемпионает Украины "Черноморец" идет на седьмом месте в таблице с 23 очками. Лидирует "Шахтер" (50 очков), на втором месте "Динамо" (37).
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Источник:

Сегодня|Спорт

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