Игрок "Карпат" проходит медобследование в клубе из Польши (фото)

Полузащитник львовских "Карпат" Владимир Костевич может продолжить свою карьеру в Польше. Как сообщает официальный сайт "Леха" украинец сегодня проходит медобследование. Если оно будет успешним, с ним будет подписан контракт.

Условия трансфера не сообщаются. Отметим, что авторитетный портал transfermarkt.de оценивает Костевича в 600 тысяч евро.

"Переход в "Лех" станет для моей карьеры шагом вперед. В Познани я буду развиваться. Впервые клуб вышел на меня еще два года назад, но только сейчас я принял решение уйти, – признался сам футболист.

Отметим, что Костевич играет на позиции левого защитника. В "Лехе" на этой позиции выступает венгр Томаш Кадар, которого СМИ активно сватают в киевское "Динамо".

Воспитанник ФК "Львов" перешел в "Карпаты" в 2010 году, а с 2013 года выступает за первую команду "бело-зеленых". В текущем сезоне на его счету 16 матчей в чемпионате Украины и два – в Кубке страны. Всего же Костевич провел за "Карпаты" 93 матча и забил пять голов.

"Лех" является семикратным чемпионом Польши и пятикратным обладателем Кубка страны. В последний раз команда завоевывала золотые медали в 2015 году. В прошлом сезоне они финишировали на седьмом месте.