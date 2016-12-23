Игрок немецкого "Байера" Юрченко рассказал о звонке Андрея Шевченко
Украинский полузащитник "Байера" Владлен Юрченко рассказал о возможном вызове в сборную Украины
"Конечно, я хочу вернуться в сборную и отыграть официальный матч без травм и всяких происшествий. Хочу помочь сборной пройти этот отборочный цикл – это моя цель
Андрей Шевченко созванивался со мной после победного матча с "Шальке", поздравил с голом. Он сказал, что в сборной следят за мной и переживали, пока я восстанавливался. Шевченко сказал, что постарается после Нового года приехать на какую-то игру Бундеслиги, а после матча встретиться и поговорить со мной", – сказал Юрченко в эфире телеканала "Футбол 1".
Вы сейчас просматриваете новость "Игрок немецкого "Байера" Юрченко рассказал о звонке Андрея Шевченко". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии