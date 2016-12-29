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Игрок сборной Украины Александр Зинченко поцеловался с дельфином http://www.segodnya.ua/img/article/7841/54_main.1482994529.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/54_tn.1482994529.jpg Украина Полузащитник "ПСВ" и национальной сборной продолжает свою "перезагрузку" в Доминикане

Игрок сборной Украины Александр Зинченко поцеловался с дельфином

Сегодня, 09:40

Полузащитник "ПСВ" и национальной сборной продолжает свою "перезагрузку" в Доминикане

Александр Зинченко поцеловал дельфина. Фото Instagram
Александр Зинченко поцеловал дельфина. Фото Instagram

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, выступающий в этом сезоне на правах аренды за голландский "ПСВ", проводит отпуск в Доминиканской республике. Там футболист, по его словам, "перезагружается": проводит время на пляже, загорает и развлекается с друзьями, делает фото с экзотическими животными.

Вчера Зинченко поплавал в бассейне с дельфином и даже поцеловал морское животное – соответствующее фото футболист разместил в одной из социальных сетей. "А говорят, что на первом свидании не целуются", – прокомментировал Александр.

После 17 туров "ПСВ" идет на третьем месте в чемпионате Голландии. Зинченко сыграл в восьми матчах в чемпионате и в четырех – в Лиге чемпионов.
ПСВ, Александр Зинченко

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Источник:

Сегодня|Спорт

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