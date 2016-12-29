Игрок сборной Украины Александр Зинченко поцеловался с дельфином

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, выступающий в этом сезоне на правах аренды за голландский "ПСВ", проводит отпуск в Доминиканской республике. Там футболист, по его словам, "перезагружается": проводит время на пляже, загорает и развлекается с друзьями, делает фото с экзотическими животными.

Вчера Зинченко поплавал в бассейне с дельфином и даже поцеловал морское животное – соответствующее фото футболист разместил в одной из социальных сетей. "А говорят, что на первом свидании не целуются", – прокомментировал Александр.

После 17 туров "ПСВ" идет на третьем месте в чемпионате Голландии. Зинченко сыграл в восьми матчах в чемпионате и в четырех – в Лиге чемпионов.