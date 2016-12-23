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Футболист сборной Украины Иван Петряк уехал в "медовый месяц" http://www.segodnya.ua/img/article/7824/76_main.1482497542.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/76_tn.1482497542.jpg Украина Полузащитник "Зари" женился неделю назад

Футболист сборной Украины Иван Петряк уехал в "медовый месяц"

Сегодня, 14:51

Полузащитник "Зари" женился неделю назад

Иван и Юлия Петряк. Фото Instagram
Иван и Юлия Петряк. Фото Instagram

Полузащитник луганской "Зари" и сборной Украины Иван Петряк вместе с женой отправился на "медовый месяц" в теплые края. В одной из социальных сетей супруга футболиста Юлия поделилась фотографией, на которой она с Иваном позирует на фоне пальм.

Футболист, права на которого принадлежат "Шахтеру", женился в середине декабря.

В чемпионате Украины "Заря" после 18 туров занимает третье место, отставая от "Динамо" на три очка и на 16 от "Шахтера". В Лиге Европы команда заняла последнее место в группе и покинула турнир.

Футболист сборной Украины Иван Петряк женился: "Все мы там будем" (фото)

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Источник:

Сегодня|Спорт

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