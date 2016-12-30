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Игрок сборной Украины сменит один российский клуб на другой http://www.segodnya.ua/img/article/7846/46_main.1483092500.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/46_tn.1483092500.jpg Украина Филипп Будковский перешел в "Анжи" в июле 2016 года

Игрок сборной Украины сменит один российский клуб на другой

Сегодня, 12:08

Филипп Будковский перешел в "Анжи" в июле 2016 года

Филипп Будковский. Фото ФК &quot;Анжи&quot;
Филипп Будковский. Фото ФК "Анжи"

Нападающий махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Филипп Будковский, скорее всего, покинет команду в зимнее трансферное окно. Об этом заявил агент игрока Вадим Шаблий.

Ранее в СМИ появилась информация, что 24-летний футболист может перейти из "Анжи" в "Уфу".

"Пока мы решаем вопросы с "Анжи", дальше будет видно. Думаю, что Будковский покинет махачкалинский клуб", – сказал Шаблий.

Украинский нападающий перешел в "Анжи" в июле 2016 года и провел за махачкалинскую команду 17 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.

Отметим, что на днях махачкалинский клуб сменил президента – новым владельцем "Анжи" стал Осман Кадиев.
футбол, чемпионат России, Анжи Махачкала, Филипп Будковский

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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