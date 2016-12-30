Игрок сборной Украины Зозуля ведет переговоры с клубом из Китая
Нынешний клуб украинца разрешил ему пропустить тренировку ради переговоров с потенциальным покупателем
Нападающий "Бетиса" и сборной Украины Роман Зозуля получил предложение о переходе в один из китайских клубов, сообщает El Desmarque.
Руководство испанской команды, которое считает переход украинца провалом в трансферной селекции, готово расстаться с игроком и разрешило ему пропустить минувшую тренировку коллектива ради переговоров с клубом из Поднебесной.
После перехода из "Днепра" в "Бетис" 27-летний футболист не смог закрепиться в основном составе испанской команды. На счету Зозули четыре матча в чемпионате Испании, в которых игрок не отметился ни одним результативным действием. Во всех встречах украинец появлялся на поле со скамейки запасных.
Вы сейчас просматриваете новость "Игрок сборной Украины Зозуля ведет переговоры с клубом из Китая". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии