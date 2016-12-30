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Игрок сборной Украины Зозуля ведет переговоры с клубом из Китая http://www.segodnya.ua/img/article/7845/94_main.1483084651.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/94_tn.1483084651.jpg Украина Нынешний клуб украинца разрешил ему пропустить тренировку ради переговоров с потенциальным покупателем

Игрок сборной Украины Зозуля ведет переговоры с клубом из Китая

Сегодня, 09:57

Нынешний клуб украинца разрешил ему пропустить тренировку ради переговоров с потенциальным покупателем

Роман Зозуля. Фото ФК &quot;Бетис&quot;
Роман Зозуля. Фото ФК "Бетис"

Нападающий "Бетиса" и сборной Украины Роман Зозуля получил предложение о переходе в один из китайских клубов, сообщает El Desmarque.

Руководство испанской команды, которое считает переход украинца провалом в трансферной селекции, готово расстаться с игроком и разрешило ему пропустить минувшую тренировку коллектива ради переговоров с клубом из Поднебесной.

После перехода из "Днепра" в "Бетис" 27-летний футболист не смог закрепиться в основном составе испанской команды. На счету Зозули четыре матча в чемпионате Испании, в которых игрок не отметился ни одним результативным действием. Во всех встречах украинец появлялся на поле со скамейки запасных.
футбол, чемпионат Испании, Роман Зозуля, чемпионат Китая, Бетис

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Источник:

СЭ

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