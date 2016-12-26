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Игрок "Ворсклы" Санжар Турсунов продолжит карьеру в чемпионате Катара http://www.segodnya.ua/img/article/7833/30_main.1482780790.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7833/30_tn.1482780790.jpg Украина Полузащитник из Узбекистана нашел себе команду в Катаре

Игрок "Ворсклы" Санжар Турсунов продолжит карьеру в чемпионате Катара

Сегодня, 21:30

Полузащитник из Узбекистана нашел себе команду в Катаре

Санжар Турсунов. Фото ФК &quot;Ворскла&quot;
Санжар Турсунов. Фото ФК "Ворскла"

Полузащитник полтавской "Ворсклы" Санжар Турсунов нашел себе новую команду в Катаре, где и планирует продолжить карьеру.

Как стало известно сайту poltava365, Санжар Турсунов достиг договоренности с катарским клубом "Аль-Харитият". После прохождения медицинского осмотра футболист из Узбекистана подпишет контракт и будет выступать за клуб из Дохи.

Чемпионат Катара 2016/2017 пока продолжается – после 13 туров "Аль-Харитият" занимает десятую строчку турнирной таблицы элитного дивизиона. Два последних матча этот клуб выиграл, а свой следующий поединок, возможно, уже с Турсуновым в составе, сыграет 4 января.
чемпионат Украины, трансферы, Ворскла Полтава, чемпионат Катара, Санжар Турсунов

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Источник:

Сегодня|Спорт

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