Игрок "Ворсклы" Санжар Турсунов продолжит карьеру в чемпионате Катара

Полузащитник из Узбекистана нашел себе команду в Катаре

Полузащитник полтавской "Ворсклы" Санжар Турсунов нашел себе новую команду в Катаре, где и планирует продолжить карьеру.

Как стало известно сайту poltava365, Санжар Турсунов достиг договоренности с катарским клубом "Аль-Харитият". После прохождения медицинского осмотра футболист из Узбекистана подпишет контракт и будет выступать за клуб из Дохи.

Чемпионат Катара 2016/2017 пока продолжается – после 13 туров "Аль-Харитият" занимает десятую строчку турнирной таблицы элитного дивизиона. Два последних матча этот клуб выиграл, а свой следующий поединок, возможно, уже с Турсуновым в составе, сыграет 4 января.