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Игроки киевского "Динамо" преждевременно выходят из отпуска http://www.segodnya.ua/img/article/7869/86_main.1484064219.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/86_tn.1484064219.jpg Украина Ярмоленко, Макаренко и Цыганков играют в теннис-бол на базе

Игроки киевского "Динамо" преждевременно выходят из отпуска

Сегодня, 18:03

Ярмоленко, Макаренко и Цыганков играют в теннис-бол на базе

Теннис-бол от киевских игроков. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Теннис-бол от киевских игроков. Фото ФК "Динамо"

Несмотря на то, что у футболистов киевского "Динамо" еще продолжается отпуск, многие из игроков уже сейчас приезжают на базу, чтобы потренироваться и индивидуально поработать.

Например, капитан команды Андрей Ярмоленко, защитник Евгений Макаренко и полузащитник Виктор Цыганков собрались в крытом манеже, чтобы поиграть в теннис-болл. Другие игроки занимаются в тренажерном зале, плавают в бассейне.

Напомним, что из отпуска команда выходит 14 января, на протяжении следующих двух дней игроки пройдет углубленное медобследование, а 16 января отправятся на первый учебно-тренировочный сбор в Испанию.
футбол, Динамо Киев

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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