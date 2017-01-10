Игроки киевского "Динамо" преждевременно выходят из отпуска

Ярмоленко, Макаренко и Цыганков играют в теннис-бол на базе

Несмотря на то, что у футболистов киевского "Динамо" еще продолжается отпуск, многие из игроков уже сейчас приезжают на базу, чтобы потренироваться и индивидуально поработать.

Например, капитан команды Андрей Ярмоленко, защитник Евгений Макаренко и полузащитник Виктор Цыганков собрались в крытом манеже, чтобы поиграть в теннис-болл. Другие игроки занимаются в тренажерном зале, плавают в бассейне.

Напомним, что из отпуска команда выходит 14 января, на протяжении следующих двух дней игроки пройдет углубленное медобследование, а 16 января отправятся на первый учебно-тренировочный сбор в Испанию.