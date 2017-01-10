Игру "Монополия" ждет переиздание: украинцы могут выбрать новый дизайн фишек

"Гоночный автомобиль", "Цилиндр" и "Скотти" должны будут побороться за место в новом издании популярной настольной игры

В январе 2017 года компания Hasbro запускает всемирное голосование, благодаря которому у фанатов игры появится возможность самостоятельно определить все 8 фишек, которые войдут в состав нового издания классической "Монополии". Об этом говорится в пресс-релизе компании-издателя игры.

В Украине голосование пройдёт с 10 по 31 января, а результаты будут объявлены 19 марта, во всемирный день "Монополии".

"В голосовании участвуют абсолютно все фишки, которые когда-либо выпускались в игре", – сообщает компания.

Согласно сообщению, 64 "кандидата в фишки" разделены на категории: "мода", "животные", "изобретения" и др. Наравне с давно занкомыми фишками "цилиндр", "тачка", "ботинок" среди кандидатов появились и новые персонажи: "пингвин", "резиновая уточка" и "плюшевые тапки".

Голосование проходит на официальном сайте Votemonopoly.com. Как сказано в пресс-релизе, каждый участник может проголосовать неограниченное количество раз. Выбранные поклонниками фишки войдут в новое классическое издание игры "Монополия", которое появится на полках осенью 2017 года.