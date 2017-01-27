Иностранные инвесторы интересуются приватизацией облэнерго – глава Фонда госимущества

Билоус отметил, что в приватизации не будут принимать участие российские компании

Инвесторы из США, Канады, Турции, Японии, Кореи, Объединённых Арабских Эмиратов интересуются приватизацией шести облэнерго. Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

"Эти люди тратят деньги последние полгода на юристов, на экономистов. Они ездят по областям, по облэнерго, станциям, задают тысячи вопросов", – заявил глава Фонда Игорь Билоус.

Также он подчеркнул, что в приватизации не будут принимать участие российские компании.

"Я вам могу сказать, что 99% инвесторов на облэнерго – это иностранцы, и это не русские, даже по бенефициарам. Россияне не участвуют в нашей приватизации", – отметил глава ФГИ.

Напомним, Фонд госимущества с 2014 года безуспешно пытается продать госпакеты акций облэнерго. В 2016 году ведомство неоднократно переносило сроки их выставления на аукционы в связи с отсутствием надлежащей законодательной базы в сфере энергетики (законом о нацкомиссии по тарифам НКРЭКУ).

В частности, глава Фонда неоднократно подчеркивал, что для начала приватизации облэнерго нужно принять законопроект о рынке электроэнергии (одобрен Верховной Радой в первом чтении) и утвердить стимулирующее тарифообразование для повышения инвестиционной привлекательности энергообъектов.

Напомним, ФГИУ в очередной раз объявил приватизацию госпакетов акций стратегических для украинской экономики компаний в 2017 году, в частности, 99,6% Одесского припортового завода (ОПЗ), 99,99% "Сумыхимпрома", 78,3% "Центрэнерго" и 75,22% "Турбоатома".