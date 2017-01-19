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Интерпол отказал РФ в международном розыске Муженко http://www.segodnya.ua/img/article/7897/72_main.1484824665.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/72_tn.1484824665.jpg Украина В Укрбюро отмечают, что назначение россиянина в организации не повлияло на принимаемые решение относительно Украины 

Интерпол отказал РФ в международном розыске Муженко

Сегодня, 13:18

В Укрбюро отмечают, что назначение россиянина в организации не повлияло на принимаемые решение относительно Украины 

Виктор Муженко. Фото: mil.gov.ua
Виктор Муженко. Фото: mil.gov.ua

Интерпол отказал России объявлять в международный розыск украинских военачальников вместе с начальником генерального штаба Виктором Муженко. Об этом сообщил в ходе конференции начальник Укрбюро Интерпола Василий Неволя, передают Українські Новини.

По его словам, кроме Муженко россияне в своем запросе просили объявить в международный розыск других офицеров, командиров воинских частей, участвовавших в войне на Донбассе.

"Ответ был такой же... Это противоречит уставу и правилам деятельности Интерпола", – сообщил Неволя.

Кроме того, ранее Интерпол уже отказал в том же вопросе по министру внутренних дел Арсену Авакову и бизнесмену Игорю Коломойскому.

Неволя отметил, что данное решение показало, что, несмотря на избрание вице-президентом организации россиянина Александра Прокопчука, в отношении Украины нет ангажированности.

Всего в розыск Интерпола по запросу Украины объявлено 1 763 человека. По словам начальника Укрбюро, 64 из них скрываются на территории России. Приблизительно столько же россиян, разыскиваемых Интерполом, скрываются на территории Украины.

Напомним, в 2015 году Следственный комитет РФ обвинил Виктора Муженко и министра обороны Украины Степана Полторака в уничтожении русскоязычного населения в Донбассе, возбудив против них уголовные дела.

Кроме того, уже в 2016 году СК РФ возбудил уголовные дела против ряда командиров Вооруженных сил Украины. Оккупанты обвиняют шесть командиров подразделений ВСУ в "применении запрещенных средств и методов ведения войны".
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