Историк рассказал, как война изменила Украину

В период противостояния с Россией, "из месяца в месяц, из года в год мы меняемся", считает историк

Заведующий отделом Института истории Украины НАНУ Станислав Кульчицкий считает, что несмотря на то, что в Украине живо поколение, которое помнит "пионерские времена" и не видит в России врага, ментальное отделение украинцев от россиян уже произошло.

Такое мнение он высказал в комментарии "Обозревателю".

Отвечая на вопрос, смогла ли Украина за три года войны стать менее зависимой от России, он признал: "Это вопрос вопросов".

Историк пояснил: "Дело в поколениях. То поколение, которое осталось советским, которое воспитывалось в пионерские времена в Советском Союзе, не видит опасности в России. Но два майданных поколения – гарантия того, что мы, наконец, оторвемся от России".

По мнению Кульчицкого, в период противостояния с Россией, "из месяца в месяц, из года в год мы меняемся". "Наконец, ментально мы уже оторвались от России".

Он убежден в том, что самое важное на этом этапе для страны – "укреплять единство между разными регионами".