Итоги декоммунизации в Украине: 32 города получили новые названия

К концу 2016 года Украина почти избавилась от символов тоталитаризма, утверждают в Институте национальной памяти Украины. Напомним, по закону о декоммунизации к таким символам относятся все названия, связанные с Лениным, коммунизмом, комсомолом, а также памятники вождю мирового пролетариата и его соратникам. Как идет процесс декоммунизации и что уже удалось сделать, выяснила "Сегодня".

БЫЛО И СТАЛО. Как сообщил нам директор Института нацпамяти Владимир Вятрович, осталось не более 10% непереименованных объектов, в основном это небольшие улицы в глухих селах. "На 90% план по декоммунизации выполнен, — подвел итоги Вятрович. — Уточняем информацию по отдельным областям, в 2017 году переименование и снос оставшихся идолов возобновится. Продолжаются споры в отношении демонтажа некоторых монументов, самый обсуждаемый — конный памятник Николаю Щорсу в Киеве (городу Щорс на Черниговщине вернули историческое название Сновск. — Авт.). Пока его защищает Минкультуры, признавшее памятник культурной ценностью. Но, считаю, что в любом случае Щорса надо убрать из общественного пространства, например в музей тоталитаризма". На вопрос, почему так успешно прошла декоммунизация (она началась чуть более полутора лет назад), Вятрович ответил: "Благодаря поддержке на местах".

ВАНДАЛИЗМ И ПУТАНИЦА. Политолог Тарас Березовец говорит, что у декоммунизации есть две стороны. "Плюсы ее в том, что процесс прошел быстро и не потребовал таких крупных расходов, о которых говорили скептики. В ходе декоммунизации выяснилось, что все эти названия были искусственными для сознания народа, и оказалось достаточно небольшого толчка, дабы общество хоть и не сразу, но поддержало их замену, — уверен Березовец. — Отдельные протесты, вроде тех, что были в Горишних Плавнях, не в счет. А минусы — многочисленные акты вандализма при снятии памятников, которые можно было бы выгодно продать коллекционерам за рубеж, заработав деньги для местных общин".

Впрочем, у украинцев претензии к декоммунизации хватает. "Я коренной киевлянин, но порой чувствую себя приезжим, когда пытаюсь выяснить адрес нужного мне учреждения, так как в столице переименованы полторы сотни улиц, — говорит 56-летний Александр Чулков. — Общепринятая практика, когда несколько лет наряду с новыми табличками с названиями улиц сохраняются и старые, чтобы люди могли привыкнуть. У нас об этом почему-то забыли".

Днепр: названия менять не спешат

Самым крупным объектом, переименованным в Украине в 2016 году, стал Днепропетровск. Убрав из названия облцентра вторую часть в честь партийного деятеля времен СССР Григория Петровского, Верховная Рада сократила название города до лаконичного Днепр. "В обиходе наш город и так давно называли просто Днепром, так что, как по мне, ничего сильно и не изменилось", — считает днепрянин Евгений Шиенко. Отметим, что уже через несколько дней после официального переименования местные чиновники приступили к ликвидации табличек со старым названием с городских улиц: в частности, коммунальные службы показательно спилили "лишние" буквы со стелы на въезде в город. Впрочем, в названиях многих местных учреждений (театров, больниц, вузов) по-прежнему остаются прилагательные "днепропетровский", на что формально у них есть полное право, ведь несмотря на смену имени областного центра, сама область все еще называется Днепропетровской. Даже на фасаде мэрии старую табличку на новую сменили лишь в конце ноября.