Итоги дня: новости Украины и мира, цифры и факты

Общество

На сумму 2,3 млрд грн для 15 направлений соответствующей бюджетной программы на 2017 год будет проводить закупки лекарств Программа развития ООН (ПРООН) в Украине. В Минздраве сообщили, что ПРООН уже завершила 99% закупок лекарственных средств, заказанных за средства бюджета 2016 года.

4 млрд грн будет направлено на сельскую медицину. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на церемонии открытия нового корпуса детской областной больницы в Кропивницком. Но когда и на какой период будут выделены средства, президент не сказал.

908 млрд грн составил за полгода объем операций с платежными картами в Украине, сообщили в НБУ. Общее количество операций с использованием карт, эмитированных украинскими банками, составило 1,43 млрд шт., что на 23% больше в годовом выражении. Доля безналичных расчетов в общем объеме операций с использованием платежных карт увеличилась почти на 3 п.п. и составила 38,1%. На 0,9% выросло количество предприятий торговли и сферы услуг, которые предоставляют клиентам возможность осуществлять безналичные расчеты.

350 млн грн Кабмин распорядился, чтобы Госказначейство перечислило государственному Укрэксимбанку в качестве погашения кредита Донецкой горадминистрации, привлеченного в ноябре 2010 года. Кредит был взят под 14,8% годовых на закупку автобусов и троллейбусов в рамках подготовки к Евро-2012.С рок предоставления кредита был установлен до 30 апреля 2013 года. То есть сейчас правительство из своего резервного фонда просто немного уменьшило дыру с балансе Укрэксимбанка.

Вырос на 27,8% туристический поток из Украины в Турцию за шесть месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 530,3 тыс. человек, сообщило министерство культуры и туризма Турции.В 2016 году эту страну посетили 1 млн 250 тыс. туристов из Украины.

Экономика

50,9 млн долларов Национальный банк купил сегодня на валютном аукционе у банков. Средневзвешенный курс аукциона составил 25,4603 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 52,9 млн долл., т.е. валюты предлагалось для продажи несколько больше, чем был готов купить НБУ.

6,65 млрд куб. м природного газа на сумму 1,54 млрд долларов Украина импортировала в январе-июне, сообщил Госстат. Средняя цена импортированного газа в июне-2017 составила 216,6 долл. за 1 тыс. куб. м против 212,6 долл. – в мае, 209,6 долл. – в апреле, 234,7 долл. – в марте-2016, 252,5 долл. – в феврале и 244,6 долл. – в январе.

На 212,8 млн долл. Украина в январе-июне закупила ядерное топливо. По данным Госстата, было закуплено топлива российского производства на 130,7 млн долл., а шведского– на 82,7 млн долл. В 2016 году ядерного топлива закупили на 548,8 млн долл., в т.ч. российского производства – на 386,2 млн долл., шведского – на 162 долл. млн.

Больше на 20,5% текущие запасы газа в подземных хранилищах, чем на эту же дату в 2016 году и на 2,4% выше, чем в 2015 году.

223 млн грн чистого убытка получила банковская система по итогам деятельности в январе-июле, что в 41,5 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года (9,266 млрд грн), сообщил Национальный банк. При этом в июле платежеспособные банки получили чистую прибыль в размере 1,43 млрд грн.

На 6,7% увеличит "Нафтогаз Украины" с 1 сентября цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, до 7921 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Эта цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствуя долгов.Для других покупателей цена возрастет на 6,3% – до 8749 грн.

Мир

350 км/ч составляет максимальная скорость китайского поезда "Фусин" ("Возрождение"), который начнет курсировать по магистрали Пекин-Шанхай в конце сентября.Таким образом, Китай станет мировым лидером по скорости движения коммерческих железнодорожных составов.

140 тыс. кубометров сжиженного природного газа из США доставил танкер 21 августа в литовский порт Клайпеда. Это первая такая поставка, вторая ожидается в октябре.

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Всего 1 тыс. иностранных туристов посетили в прошлом году тихоокеанское государство Тувалу, которое, по данным Всемирной туристской организации, стало самой непопулярной страной мира среди путешественников. Второе место антирейтинга занимает Республика Кирибати, также находящаяся в Тихом океане (в Микронезии и Полинезии) – в 2016 году там побывали около четырех тысяч туристов. Замыкает тройку Сан-Томе и Принсипи — островное государство в Центральной Африке с результатом в восемь тысяч человек. Для сравнения – Исландию, страну с населением 330 тыс. чел., в этом году должны посетить около 2,2 млн иностранцев.