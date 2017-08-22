Итоги дня: новости Украины и мира, цифры и факты

ОБЩЕСТВО

Один военнослужащий погиб

еще один получил ранения в результате обстрелов противника в зоне АТО за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Программы 11 теле- и 4 радиоканалов

будут транслироваться на оккупированную территорию Луганской области благодаря новой передающей станции, открытой Бахмутовке. Высота антенны станции 134 м, радиус действия – 50 км.

73% украинцев

с надеждой и оптимизмом смотрят в будущее, в том числе 63% гордятся своим гражданством, свидетельствуют данные опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины при поддержке фонда "Демократические инициативы" им.Кучерива. На Западе страны гордятся своим гражданством 81% (не гордятся 7%), в Центре 67% (16%), на Юге 46% (28%), на Востоке 56% (17%).

70 единиц военной техники

представлены на выставке "Мощь непокоренных", которая продлится в Киеве с 22 по 27 августа.

На сумму 3 млрд грн

в январе-июле были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, что на 18,9% превышает аналогичный показатель 2016 года, сообщил Госстат. Субсидии были назначены 5,918 млн семей (87,1% обратившихся за ними). По сравнению с январем-июлем 2016 года количество семей, которым назначены субсидии, выросло на 18,5%. Средний размер назначенной субсидии на одну семью в июле 2017 года по сравнению с июлем прошлого года уменьшился на 15% – до 145,9 грн.

Будет повышена на 25%

в 2018 году заработная плата украинских учителей, об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман заверив, что необходимые средства будут заложены в госбюджет-2018.

200 млн грн

в государственном бюджете на 2017 год запланированы на ремонт автодороги Изюм – Славянск, сообщил министр финансов Александр Данилюк. По его словам, первые деньги будут выделены уже в августе.

11164 обвинительных акта

за последние три года передала в суды военная прокуратура, по ним вынесено 8563 приговора. Из этого числа около 400 приговоров касаются коррупционных нарушений. По данным уголовным производствам возмещено 340 млн грн.

ЭКОНОМИКА

Увеличили на 24,2%

в январе-июле в годовом выражении строительные предприятия Украины объемы работ – до 44,2 млрд грн, сообщил Госстат. При этом работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 77,8% от общего объема, а по капитальному и текущему ремонту – 12,3% и 9,9% соответственно.

Вырос на 56,2%

в январе-июне в годовом выражении показатель ввода в эксплуатацию жилья – 5,14 млн кв.м, сообщил Госстат. 35,8% общего объема жилья принято в эксплуатацию в одноквартирных домах, 63,7% – в домах с двумя и больше квартирами. В Киеве введено в эксплуатацию 983,9 тыс. кв.м (19,1% от общего объема), а в Киевской области – 876,6 тыс. кв.м (17,1%).

1,3 млрд грн

поступили в июле на счета банков, которые ликвидируются, сообщили в Фонде гарантирования вкладов. Из этой суммы около 1 млрд грн, получено от продажи активов ликвидируемых банков, 224 млрд – от погашения кредитов заемщиками, 8 млн получено в качестве арендной платы и 2,5 млн – от погашения ценных бумаг.

85 тыс. тонн

составляет объем первой партии американского угля, которая вчера отправлена в Украину.

26,4 млрд грн

составила чистая прибыль топ-100 государственных предприятий за 2016 год, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов. Остальные госпредприятия, по его словам, пока убыточны. Сумма убытка, сгенерированная ними, достигает 10 млрд грн.

МИР

160 м вместо 200 м будет составлять максимальная длина судов, которым разрешат проход по Керченскому проливу после постройки Россией моста. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинАТО) заявило, что вводя такие ограничения, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву.

На 4000 человек будет увеличен военный контингент США в Афганистане (сейчас там 8400 военнослужащих). При этом президент Дональд Трамп заявил о начале реализации новой стратегии Белого дома по Афганистану – "Сражаться, чтобы победить". По его словам, американцы "устали от войны без победы". Войска будут в регионе так долго, как это будет необходимо. "Мы больше не занимаемся построением государств. Мы убиваем террористов", – подчеркнул Трамп. Конечная цель – сокрушить "Аль-Каиду" и предотвратить угрозу со стороны Исламского государства.

Версия 8.0 мобильной операционной системы Android, ранее носившая кодовое имя "О", получила официальное название – Oreo, в честь очень популярного в США печенья (оно продается и в Украине). Таким образом, компания Google продолжила традицию давать своим системам "сладкие" имена: Lollipop, Nougat, Marshmallow и др.