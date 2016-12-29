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Итоги года в мире: победа — над вирусом Эболы http://www.segodnya.ua/img/article/7844/75_main.1483031737.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/75_tn.1483031737.jpg Украина Ученым удалось создать лекарство от Эболы, которое работает в 100% случаев

Итоги года в мире: победа — над вирусом Эболы

Сегодня, 10:00

Ученым удалось создать лекарство от Эболы, которое работает в 100% случаев

Вакцину rVSV-ZEBOV получили почти шесть тысяч жителей Гвинеи, и никто из них не заболел Эбола. Фото: AFP
Вакцину rVSV-ZEBOV получили почти шесть тысяч жителей Гвинеи, и никто из них не заболел Эбола. Фото: AFP

В январе 2016 года в Западной Африке было заявлено, что все известные цепочки передачи геморрагической лихорадки Эбола прерваны. Таким образом удалось обуздать вирус, который гулял по Западной Африке с 2014 года. Лишь в 2015-м удалось получить вакцину от этого заболевания, и на средства ВОЗ и США началась тотальная вакцинация населения ряда африканских стран. Победить лихорадку, от которой умирал каждый второй заболевший, помог препарат VSV-ZEBOV производства канадской Национальной лаборатории микробиологии. За три года от Эбола скончались около 12 тысяч человек.

На смену Эбола пришла лихорадка Зика, распространяемая комарами по Латинской Америке. Заболевание поражает детей, находящихся в утробе матери, и они рождаются с микроцефалией.
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Автор:

Ирина Ковальчук

Источник:

"Сегодня"

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