Итоги недели: цифры и события

Общество

по 39 государственным программам

на общую сумму 5,9 млрд грн проведут закупки лекарств для Украины международные организации за бюджетные средства – такое соглашение с ними подписало Министерство здравоохранения. Закупки через международные организации в 2016 году позволили сэкономить 917 млн грн.

уменьшить до 25%

планирует Министерство финансов в 2018 году количество студентов – получателей стипендий, а к 2020 году – до 15% от их общего количества, сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко. По его словам, на сегодняшний день стипендии получают 40-45% студентов, до 2017 года 70% студентов получали стипендию.

32 дела

по коррупции на госпредприятиях в суд по состоянию на 30 июня детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили. Совокупный размер предмета преступления по этим делам достигает 2,4 млрд грн.

$300 миллионов

может составить стоимость строительства первой в стране концессионной дороги – Киев – Белая Церковь. Об этом сообщил советник и. о. председателя Госагентства автомобильных дорог Александр Кава. Строительные работы могут начаться в 2019 году и продлиться до 2021 года.

$327,3 миллионов

составила в июле чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением через банковскую систему. Сначала года украинцы продали банкам уже на $1,802 млрд больше валюты, чем купили.

до 1421 грн

снизилась в июле стоимость минимальной продуктовой корзины для трудоспособных лиц – снижение произошло впервые с начала этого года, сообщил Минагропрод. Эксперты считают, что снижение случилось благодаря сезонному подешевлению плодов и овощей.

выросли на 13,4%

за первое полугодие гривневые кредиты банков физическим лицам.

69,7 тысяч легковых автомобилей

составил импорт в Украину в первом полугодии 2017 года, что примерно в два раза больше в годовом выражении, сообщила ассоциация "Укравтопром".

превышает 2 млрд грн

размер ущерба от коррупционных схем, выявленных детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, в агропромышленном комплексе. Коррупция в АПК – это преимущественно махинации с землей и растрата средств и имущества государственных предприятий.

5,429 млн семей

сейчас получают жилищные субсидии, сообщил министр социальной политики Андрей Рева. По состоянию на конец минувшего отопительного периода субсидии получали 6,145 млн семей. С начала года на выплату субсидий было потрачено 35 млрд грн бюджетных средств, еще на данные цели в государственном бюджете на 2017 год предусмотрено около 26 млрд грн.

снизился на 0,8 пункта

индекс потребительских настроений в Украине в июле по сравнению с июнем – до 58,5, подсчитали в компании GfK Ukraine. Индекс ожидаемого развития экономики в ближайший год снизился на 2,9 пункта и составил 55,6, а индекс ожидаемого развития экономики в ближайшие пять лет уменьшился на 1,5 пункта – до 69,9. Индекс ожидаемых изменений личного материального состояния снизился на 0,2 пункта – до 47,2, а индекс целесообразности крупных покупок вырос на 2,9 пункта и составил 59,9. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 2,9 пункта – до 186.

около 52 тысяч авто

иностранной регистрации находятся сейчас в Украине с нарушением таможенного законодательства. Об этом сообщил и.о. начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальський

319,9 тысяч человек

на конец июля были официально зарегистрированными как безработные, из них 256,9 тыс. получали помощь по безработице, средний размер которой составил 2040 грн. в месяц. Уровень официальной безработицы в стране составляет 1,2% населения работоспособного возраста

17 тысяч человек

в том числе 1,2 тыс. офицеров с начала 2017 года приняты в Вооруженные силы на службу по контракту, всего количество контрактников в армии составляет около 120 тыс. человек, сообщил представитель Министерства обороны Максим Праута.

9,9 млрд грн

Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") по состоянию на сегодняшний день направило на дорожные работы, сказал исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак. По его словам, проведен день ремонт на 600 км дорог.

еще 1 миллион евро

безвозмездной помощи выделила Германия для поддержки украинцев, пострадавших от войны на Донбассе.

Экономика

вырос на 2,4%

реальный ВВП Украины (с учетом сезонного фактора) во II квартале 2017 года, по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, сообщил Госстат. По сравнению с I кварталом этого года рост ВВП составил 0,6%

$10 миллионов

направит Немецкое общество инвестиций и развития (DEG), дочерняя компания банковской группы KfW-Bankengruppe на поддержку малого и среднего бизнеса в Украине, сообщила пресс-служба посольства Германии в Украине. Инвестиции будут направлены в экспортные отрасли промышленности, в частности, в IT, легкую и пищевую. Еще одним приоритетом являются предприятия электронной торговли и здравоохранения.

сократились на 0,76%

до 1,233 трлн грн активы всех платежеспособных банков Украины в январе-июне 2017 года, тогда как количество таких банков уменьшилось с 93 до 88.

на 25% больше

чем за аналогичный период 2016 года выполнили коммерческих рейсов украинские авиакомпании в январе-июне – 42,6 тыс. Согласно информации Госавиаслужбы, количество перевезенных пассажиров при этом возросло на 40% – до 4,565 млн человек.

70 банков

из 90 платежеспособных были прибыльными по состоянию на 1 июля и получили чистую прибыль в размере 8,22 млрд грн, 20 банков – убыточными, с совокупным чистым убытком в 10,07 млрд грн.

больше на 28%

по итогам первого полугодия в годовом выражении экспортировано аграрной продукции – на $8,7 млрд, сообщил Минагропрод. Увеличение экспорта произошло по всем категориям сельскохозяйственной продукции. Доля аграрной продукции в украинском экспорте составляет 43%.

187,8 тысяч тонн

семян подсолнечника поставлено на экспорт за 2016/2017 маркетинговый год (сентябрь 2016 – август 2017), показатель стал максимальным за последние пять сезонов, сообщило агентство "УкрАгроКонсалт".

выросли на 23,3%

в июле в годовом исчислении поступления налогов от крупного бизнеса – до 18 млрд грн, сообщила ГФС. Из указанной суммы 8,4 млрд грн составили поступления от налога на добавленную стоимость, 5,4 млрд – от акцизного налога, 1,3 млрд – от налога на прибыль.

до 14 млрд кубических метров

Украина нарастила запасы газа в подземных хранилищах газа, сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский. Отопительный сезон 2016/2017 гг. Украина начала в середине октября с запасами 14,7 млрд куб.м.

увеличился на 24,2%

по итогам первого полугодия объем экспорта товаров из Украины по сравнению с аналогичным периодом прошлого и составил $20,7 млрд, сообщило Минэкономразвития. Увеличение объемов произошло почти по всем отраслям, кроме древесины и бумажной массы

повысить на 22,5%

планирует "Укрзализныця" в октябре тарифы на перевозку грузов. Индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины в 2017 году пока не планируется.

выросло на 8-9%

среднее потребление электроэнергии в стране с наступлением жаркой погоды, сообщили в Минэнерго.

1,3 млрд грн

потратил в прошлом году Нацбанк на печать банкнот и изготовление монет, сообщил заместитель директора департамента стратегии и реформирования НБУ Руслан Кравец. Сумма наличных средств, находящихся в обращении в Украине, по состоянию на 1 июля 2017 года составляла 331 млрд грн. При этом 328,9 млрд грн – банкноты (2,8 млрд штук), а монеты – 2,04 млрд гривень (12,9 млрд штук).

55,72 млн абонентов

мобильной связи было на 1 июля в Украине, на 1 апреля их было 56,31 млн. Но нужно понимать, что в данном случае речь идет не о людях, а о числе активных SIM-карт, у одного человека их может несколько.

МИР

14 человек погибли

и около 100 пострадали в результате терактов в испанских Барселоне и Камбрильсе. Граждане 24 стран погибли или получили ранения.

на $1,8 миллиардов

разместил облигации американский производитель электромобилей Tesla Motors. Это на $300 млн превысило планировавшийся объем размещения. Восьмилетние бумаги были проданы с доходностью 5,3% годовых. Полученные средства будут направлены на ускорение производства нового "бюджетного" автомобиля Model 3.

$4,6 миллиарда

на такую сумму недавно сделал пожертвование на благотворительность Билл Гейтс, передавший на эти цели 64 млн акций Microsoft Corp. С 1994 г. Гейтс и его жена отдали на благотворительность около $35 млрд акциями (по их цене на момент дарения) и наличными.

повысился до $1,15 трлн

в июне объем китайского портфеля американских долговых обязательств, в результате Китай вернул себе статус крупнейшего держателя госдолга США, обойдя по этому показателю Японию впервые с октября прошлого года (у японцев сейчас $1,09 трлн). На третьем месте находится Ирландия – $302,5 млрд, далее следуют Бразилия ($269,7 млрд), Каймановы острова ($254 млрд) и Швейцария ($244,5 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Великобритания, Люксембург, Гонконг и Тайвань.

7,88 млрд кубометров

сланцевого газа было добыто в прошлоом году в Китае. В результате страна вошла в мировую тройку лидеров по такой добыче вместе с США и Канадой.

увеличился на 0,6%

ВВП еврозоны и стран ЕС за второй квартале, по данным Евростата. По сравнению с тем же периодом прошлого года ВВП вырос на 2%. В лидерах роста Чехия, ВВП которой увеличился на 2,3%. Далее идут Швеция, Румыния, Голландия и Латвия, экономика которых выросла более чем на 1%. В годовом выражении лучшие показатели у Румынии.

вырос на 8,7%

во втором квартале в годовом выражении совокупный доход турецкой туриндустрии. В 2016 году поток туристов в Турцию был самым низким с 1999 года. Доход от этой отрасли составляет 12% ВВП страны. По данным Международной организации туризма, Турция занимает сейчас 10 место среди самых посещаемых в мире.