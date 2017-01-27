Итоги недели: в Украине продолжают закрывать банки, а люди активно ищут работу за границей

Общество

увеличился на 4%

товарооборот розничной торговли в 2016 г. в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., сообщил Госстат. В номинальном выражении товарооборот составил 1159,3 млрд грн. Наибольший его рост зафиксирован во Львовской (на 7,5%), Полтавской (6,6%), Одесской (6,3%), Киевской (6%), Запорожской (5,5%), Хмельницкой (4,6%), Харьковской (4,3%) областях и Киеве (4,8%).

2,2 млрд грн

направили в прошлом году на строительство дорог в своих областях таможни-участники эксперимента по распределению сверхплановых доходов. Больше всех перечислила Львовская таможня – 870 млн грн, Киевская городская таможня – 597 млн грн, Одесская – 368 млн грн, Черновицкая – 316 млн грн, Волынская – 112 млн грн. Этот эксперимент был начат в 2015 г. и продлен на 2017 г.

3762 камеры

видеонаблюдения установлены в Киеве за два последних месяца, в ближайшее время установят еще 4000, которые объединят в единый общегородской комплекс видеонаблюдения. 3423 камеры установлены в школах, детских садах, поликлиниках и больницах; 33 — на объектах культуры, в том числе музеях и театрах; 306 — в центре города и на автомобильных мостах через Днепр. Одна камера с круговым обзором размещена на Майдане Незалежности.

увеличился на 21,8%

за минувший год поток туристов из Украины в Грузию – до 173 тыс. человек. По данным посольства Грузии, всего в 2016 г. страну посетили 6,35 млн туристов, что на 7,6% больше, чем в 2015 г.

Грузия. Фото: krainatour.com.ua



630 кандидатов

отобраны по результатам конкурса на вакантные должности в местные прокуратуры. Из них: 77% – без опыта работы в органах прокуратуры; 16% – работники органов прокуратуры; 7% – бывшие работники органов прокуратуры.

около 1,3 млн приглашений

на временную работу выдала украинцам Польша в прошлом году. Также выдано 125 тыс. приглашений на постоянную работу.

12 млн гривень

потратил Минюст за два года на адвокатов в деле по возвращению скифского золота из Нидерландов.

5,7 млн евро

инвестируют Европейский Союз, Швеция и Эстония в четырехлетний проект электронного государственного управления "Поддержка электронного правительства для децентрализации в Украине (EGOV4UKRAINE)" программы U-LEAD, который должен улучшить взаимодействие органов власти.

800 тыс. евро

ЕС и Шведское агентство международного развития (Sida) намерены предоставить 24 объединенным территориальным общинам Украины на создание центров административных услуг в 2017 г.

повысить на 10%

тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом предлагает Мининфраструктуры с 1 апреля, а с 1 октября – еще на 10% во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов "Интерсити+").

около 20 тыс. человек

сейчас составляет некоплект личного состава в полиции – об этом сказал заместитель начальника Нацполиции Константин Бушуев. На сегодняшний день объявлены конкурсы на замещение 3,2 тыс. вакантных должностей. Особое внимание уделяется комплектованию подразделений патрульной полиции.

2167 человек

или 91% всех вкладчиков "Фортуна-банка" получат свои деньги в полном объеме, поскольку их депозиты не превышают гарантированную государством сумму. 26 января правление НБУ приняло решение об отнесении этого банка к категории неплатежеспособных. На 1 октября 2016 г. он занимал 38 место по размеру активов среди 100 действовавших на тот момент украинских банков.

Фото: В. Лазебник, Сегодня



Экономика

70,13 млрд грн

составил дефицит госбюджета в 2016 г., сообщило Госказначейство. Предельный размер дефицита в законе о госбюджете был установлен в 83,69 млрд грн. Согласно оценке номинального ВВП за минувшей год в 2,36 трлн грн, осуществленной Нацбанком, дефицит госбюджета в 2016 г. составил 2,97% ВВП.

повысил до 9,1% с 8%

свой прогноз инфляции на 2017 г. Нацбанк. Основная причина повышения – рост минимальной зарплаты.

повысил до 2,8% с 2,5%

Нацбанк свой прогноз роста ВВП на 2017 г. и снизил на 2018 г. до 3% с 3,5%. Согласно оценкам центробанка, экономический рост в 2016 г. составил 1,8%. Напомним, что в соответствии с соглашением о реструктуризации внешних долгов, Украина будет выплачивать владельцам облигаций дополнительный доход, если рост ВВП будет превышать 3%. Если рост составит от 3 до 4%, то выплата будет 15% от превышения. Например, при росте 3,5% нужно будет выплатить кредиторам 15% от 0,5% ВВП. При росте свыше 4% с превышения нужно заплатить 40% как добавку к тем 15%, что выплачиваются за превышение 3%. Первая выплата запланирована на начало 2021 г. Ее размер будет рассчитываться на основе показателей 2019 г.

21,3 млрд долларов

ожидает иметь к концу 2017 г. НБУ в качестве золотовалютных резервов и к концу 2018 г. – 27,1 млрд долларов, рассчитывая на получение планируемых траншей от МВФ. Эти средства крайне нужны, учитывая то, что в текущем году Украине нужно заплатить по внешнему долгу 2,6 млрд долларов, а в 2019 г. – 7,5 млрд долларов. Плюс – под вопросом выплаты по российскому кредиту в 3 млрд долларов, вопрос о котором сейчас решается в суде.

37,5%

оказалась доля европейского рынка в общем объеме украинского экспорта по итогам 11 месяцев 2016 г., что в абсолютных цифрах составляет 12,2 млрд долларов и на 3,1% превышает аналогичный показатель 2015 г. – подсчитали в Минэкономики. Доля России в общем объеме экспорта сократилась до 9,8% и составляет 3,2 млрд долларов.

сократилось на 33%

в 2016 г. в годовом измерении количество судебных дел с участием органов Государственной фискальной службы. Но сумма по этим делам увеличилась на 1,5 млрд грн, или на 0,7%. По результатам рассмотрения судебных дел в пользу органов ГФС в прошлом году в бюджет поступило 2,9 млрд грн.

уменьшилось на 2%

за прошлый год количества судебных споров, связанных с обжалованием решений таможен. На 1 января 2017 г. в судах находилось 5,9 тыс. таких дел на общую сумму 2,6 млрд грн. Рассмотрены 2,4 тыс. дел на сумму 751,8 млн грн, из них в пользу таможни решено 769 дел на сумму 340,2 млн грн.

увеличилось на 20%

за минувший год количество коммерческих рейсов, выполненных украинскими авиакомпаниями, – до 79,5 тыс. Пассажиров перевезено больше на 31,3% – 8,28 млн человек.

22,4 млрд гривень

налога на добавленную стоимость задекларировали к уплате плательщики в январе, что на 71% превышает показатель января прошлого года и является наибольшим показателем за всю историю администрирования этого налога, сообщил глава ГФС Роман Насиров.

увеличили на 13,1%

за прошлый год объемы работ строительные предприятия Украины – до 70,9 млрд грн, сообщил Госстат. Объем работ по строительству жилых зданий увеличился на 13%, нежилых объектов – на 17,4%, а инженерных сооружений – снизился на 11%.

Фото: А. Яремчук, "Сегодня"



8,875% годовых

составляет доходность евроблигаций, которых на 500 млн долларов разместила "Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп. Спрос на ее ценные бумаги превысил предложение в два с половиной раза. Изначально доходность размещения оценивалась в 9,25-9,5% годовых. Это размещение стало знаковым, т.к. открывает доступ украинским эмитентам к международному долговому рынку после трехлетней паузы.

вырос на 10,9%

за 2016 г. экспорт электроэнергии из Украины – до 4,0 млрд кВт*ч, сообщило Минэнерго. А по данным ГФС, доход от этого экспорта вырос только на 1,3% – до 152 млн долларов.

увеличилась на 4,7%

за минувший год добыча каменного угля в Украине (без учета временно оккупированной территории), до 29,5 млн т.

подросла на 0,6%

добыча природного газа в Украине за прошлый год – до 19,6 млрд куб. м.

упала на 10,9%

добыча нефти в Украине за 2016 г. – до 1,61 млн т.

Мир

выросли на 14%

в 2016 г. частные инвестиции в инфраструктурные активы по всему миру и достигли рекордных 413 млрд долл., подсчитали в агентстве Preqin. Количество сделок осталось практически на уровне предыдущего года – 1772. На "зеленые" энергетические проекты в мире в прошлом году пришлось 42% сделок против 39% по итогам 2015 г. Крупнейшей сделкой в прошлом году стало соглашение "Роснефти" о строительстве нефтеперегонного завода на острове Ява (Индонезия) на сумму 13 млрд долл.

превысил отметку 20 тысяч пунктов

утром 25 января американский фондовый индекс Dow Jones – это случилось впервые в истории. С 8 ноября, когда состоялись президентские выборы, на которых победил Дональд Трамп, индекс вырос почти на 10%. Он рассчитывается на основе котировок 30 крупнейших американских компаний.

586 млн долларов

согласилась выплатить властям США в качестве штрафа крупнейшая в мире платежная система Western Union, которая призналась в пособничестве отмыванию средств, которым занимались китайские иммигранты.

100 млрд юаней

или 14,55 млрд долларов – фонд такого размера создал Китай для поддержки инвестиций в интернет-секторе. Цель властей страны – превратить ее в основного игрока на рынке интернет-технологий.

35,8 млрд долларов

профицита баланса внешней торговли товарами зафиксировано в Японии по итогам 2016 г. Положительный результат отмечен впервые за шесть последних лет. Ему способствовало уменьшение импорта нефти в стоимостном выражении, а также увеличение объемов экспорта в конце года.