Итоги первой недели года в цифрах: запрет на расчеты наличными свыше 50 тыс. грн и рост доходов госбюджета
Показатели экономики улучшаются, но отстают от запланированных, а запасы газа уменьшаются быстрее, чем ожидалось
Общество
сократился на 1,2%
до 67,54 млрд долларов в ноябре 2016 г. совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины. Но в целом за январь-ноябрь он вырос на 3,1%. В гривневом эквиваленте долг сократился в ноябре на 0,8%, но за 11 месяцев вырос на 10% – до 1,729 трлн грн.
выросли на 39%
продажи новых легковых автомобилей в Украине по итогам 2016 г. по сравнению с 2015 г. – до 64478 ед., подсчитали в AUTO-Consulting.
50 тыс. грн
такова с 4 января для физических лиц максимальная сумма расчетов наличными в течение одного дня – так решил Нацбанк. Предельная сумма наличных расчетов предпринимателей между собой в течение одного дня остается неизменной – 10 тыс. грн.
2 млн евро
выделяет Австрия дополнительно для оказания гуманитарной помощи населению в восточной части Украины, – сообщил федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц.
Экономика
выросли на 15,2%
доходы госбюджета в 2016 г. в годовом измерении, но они оказались на 1,7% меньше, чем планировалось, сообщает Госказначейство. Налоговые органы обеспечили поступление на 30,9% больше, чем год назад, но на 5% меньше плана. Таможенные органы – на 16,3% больше в годовом измерении и на 8,4% больше плана.
Фото: Vgorode.ua
94,3 млрд грн
составило возмещение НДС в 2016 г., что на 37,9% больше, чем в 2015 г. и на 87,8% – чем в 2014 г.
15,539 млрд долларов
составляли международные резервы Украины по состоянию на 1 января, увеличившись за год на 17%. По данным НБУ, основной вклад в рост резервов обеспечили: валютные интервенции, в ходе которых центробанк приобрел 1,6 млрд долларов, получение третьего транша МВФ объемом 1 млрд долларов и размещение Минфином еврооблигаций на 1 млрд долларов под гарантии правительства США. При этом итоговая сумма резервов оказалась почти на 2 млрд долларов меньше, чем ожидал НБУ.
сократила на 6,2%
Украина в январе-ноябре потребление природного газа в годовом измерении. По данным Минэнерго, промышленность потребила на 17,2% меньше, население и бюджетные организации – на 1,2%, ТКЭ – на 0,6%, а производственно-технологические расходы выросли на 3,8%. В 2015 г. общее потребление газа в стране упало на 20,9%.
увеличилась на 0,7%
добыча природного газа в Украине в 2016 г. – до 20,3 млрд куб. м, сообщает "Укртрансгаз".
упал на 32,7%
в 2016 г. импорт природного газа в Украину – до 11,8 млрд куб. м.
увеличила на 22,5%
Украина в 2016 г. транзит природного газа через свою газотранспортную систему – до 82,2 млрд куб. м.
11,993 млрд кубометров
составляли запасы природного газа в подземных хранилищах Украины на 1 января. Нынешние запасы на 14,3% ниже прошлогодних, но на 4,6% больше, чем в позапрошлом году. За 2,5 месяца после начала отопительного сезона запасы уменьшились на 2,74 млрд кубометров, или на 18,6%.
60 млрд грн
в виде налогов заплатит в этом году "Нафтогаз Украины" в бюджет – сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
сократился на 10,7%
в январе-ноябре в годовом измерении транзит нефти по территории Украины в страны Европы.
нарастили на 6%
производство стали украинские металлургические предприятия по итогам 2016 г. В 2015 г. этот показатель снизился на 16%.
на 8,9% меньше
чем в 2015 г. перевалили морские порты Украины в 2016 г. Но переработка контейнеров при этом возросла на 24,1%.
увеличились на 3%
запасы угля на складах ТЭС в период с 25 декабря по 2 января, сообщило "Укрэнерго".
2512 предприятий
включает обновленный реестр крупных налогоплательщиков, сообщила ГФС. К таковым теперь относятся юрлица или постоянные представительства нерезидентов на территории Украины, у которых объем дохода от всех видов деятельности за последние четыре последовательных налоговых (отчетных) квартала превышает 1 млрд грн или общая сумма платежей, уплаченных в государственный бюджет за такой же период, превышает 20 млн грн.
7,41 млн тонн
нефтепродуктов Украина импортировала в 2016 г. на общую сумму 3,27 млрд долларов. По данным ГФС, из Беларуси импортировано топливо на 1,79 млрд долларов, РФ – на 542,8 млн, Литвы – на 354,5 млн, других стран – на 575,9 млн. В денежном выражении импорт нефтепродуктов в прошедшем году сократился на 15,3%.
сократился на 10,1%
в денежном выражении импорт угля и антрацита в прошедшем году – до 1,47 млрд долларов. Общий объем поставленной в страну угольной продукции в минувшем году составил 15,65 млн т.
вырос на 1,3%
экспорт электроэнергии за прошлый год – до 152,1 млн долларов. Около 70% электроэнергии поставлено в Венгрию.
321,6 млн долларов
получено в 2016 г. от экспорта азотных удобрения, а объем их импорта – 216,1 млн долларов. Судя по этим цифрам, многие украинские аграрии не хотят покупать дорогие (из-за высокой цены на газ) отечественные удобрения, а импортируют их из России.
Мир
61,5% шотландцев
выступают сейчас против нового референдума о независимости. В 2014 г. на референдуме 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного королевства.
Эдинбург. Фото: tourprom.ru
по 560 евро
начала выплачивать Финляндия некоторым своим безработным. Эксперимент начат 1 января, в нем участвуют 2000 случайно отобранных человек. Каждый месяц они будут получать указанную сумму, причем им не нужно будет отчитываться о том, на что они потратят эти деньги. Идея заключается в том, чтобы люди не хватались за временные подработки или не соглашались на низкие ставки, а могли найти действительно достойное занятие. По официальным данным, средний доход в частном секторе в Финляндии составляет 3500 евро в месяц. Безработица в стране составляет 8,1%, или 213 тыс. человек.
снизились на 6,3%
в годовом измерении в четвертом квартале 2016 г. цены на вторичное жилье на Манхеттене, самом престижном районе Нью-Йорка. Снижение было первым с начала 2015 г. и рекордным за четыре года. Совокупное число сделок по продаже жилья уменьшилось на 1,5%, до 2385. Средний период продажи жилья на вторичном рынке составлял 80 дней против 71 дня годом ранее.
22,2 тыс. электромобилей
Продала Tesla Motors октябре-декабре при прогнозе компании в 25 тыс. Годовые продажи подскочили на 51% и достигли 76,23 тыс. машин, но также оказалось ниже ожидавшихся 80 тыс.
выросло на 0,4%
число проданных в США автомобилей в 2016 г., до 17,55 млн ед., свидетельствуют данные Autodata. Рост продаж происходит седьмой год подряд, что является самым длительным периодом роста со времен Второй мировой войны.
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