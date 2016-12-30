Итоги последней недели года: падение реальной зарплаты и новый транш от ЕС

Успехи в декоммунизации городов и сел, рост задолженности по ее выплате и определение нового фронта работы для налоговиков

Общество

51493 улиц

а также 987 городов и сел сменили название в 2016 г. в рамках декоммунизации, демонтировано 1320 памятников Ленину и 1069 другим деятелям советского режима – сообщил Институт национальной памяти Украины.

57,9% украинцев

считают, что Украина должна идти по пути интеграции с Европейским Союзом, согласно результатам социологического исследования фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" совместно с социологической службой Центра Разумкова. 11% респондентов высказались за вступление Украины в Таможенный союз России, Беларуси, Казахстана. 49,5% назвали маловажным либо вовсе неважным для них вопрос введения безвизового режима с ЕС, а важным это является для 44,3%.

увеличилась на 8,4%

реальная заработная плата в ноябре в годовом измерении, а по сравнению с октябрем она уменьшилась на 0,7%, сообщил Госстат. Средняя номинальная заработная плата штатных работников в ноябре по сравнению с октябрем текущего года выросла на 1%, а в годовом измерении – на 20,2%, составив 5406 грн.

Фото: РБК-Украина

увеличилась до 82,52%

с 78,5576% доля единого социального взноса (ЕСВ), направляемая на пенсионное страхование. Согласно сообщению Минсоцполитики, с целью сбалансирования бюджетов Пенсионного фонда и фондов социального страхования на 2017 год правительство уменьшило долю ЕСВ, направляемую в фонд на случай безработицы, с 7,1767 до 6,3596%; на страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве – с 14,2657 до 11,1204%.

180 тыс. компаний

в стране имеют официальную среднюю зарплату меньше 3200 грн. Это тот фронт работы, на котором нам с вами нужно будет очень плодотворно поработать, начиная с января следующего года, – заявил глава ГФС Роман Насиров на селекторном совещании. При этом около 30 тыс. предприятий по стране, или 10% от всего их количества, имеют среднюю зарплату на уровне минимальной – 1600 грн в месяц.

возросла на 2,1%

за ноябрь общая сумма задолженности по выплате заработной платы в стране, а с начала года – на 6,6%, и на 1 декабря она составляла 2,004 млрд грн.

2,7 млрд грн

предоставили к концу 2016 г. банки-участники государственной программы частичной компенсации стоимости кредитов на повышение энергоэффективности в жилом секторе Украины (программа "теплых" кредитов) с начала ее реализации в 2014 г. Такие данные приводит Госэнергоэффективности.

55,125 млн евро

получила Украина в качестве второго транша безвозмездной финансовой помощи ЕС в рамках Соглашения о финансировании, заключенного в 2014 г. Этот транш является заключительным, а первый в сумме 250 млн евро был получен в июле 2014 г. Эти средства направляются на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета.

снизились на 15,7%

в ноябре в годовом измерении розничные продажи бензина через АЗС. По данным Госстата, розничные продажи дизельного топлива сократились на 18%, сжатого газа – на 12,1%, но продажи сжиженного газа возросли на 4,1%.

450 млрд грн

задолжало государство своим гражданам по исполнению судебных решений с 1991 г., об этом заявил глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк. Из судебных решений, которыми предусматривается взыскания с государства в пользу граждан, выполнено только 2,2%.

6,6 тыс. россиян

с 2014 г. по сегодняшний день получили гражданство Украины. По упрощенному порядку гражданство получили 6261 человек, а еще 357 – указом президента.

Экономика

сократилась на 0,1 процентных пункта

доля просроченной кредитной задолженности (без учета неплатежеспособных банков) в ноябре по сравнению с октябрем – до 24,2% суммы предоставленных кредитов, сообщил НБУ. Но с начала года такая задолженность выросла на 2,1 п.п.

98 банков

были действующими на начало декабря, в начале 2016 года их было 117.

14,8 млрд грн

составил профицит госбюджета в ноябре благодаря существенному улучшению выполнения доходной части при одновременном сдержанном исполнении расходной, сообщает Госказначейство. Но за 11 месяцев года дефицит госбюджета составил 45,54 млрд грн, при этом профицит местных бюджетов достиг 35,56 млрд грн.

77 млн грн

получил НБУ в ноябре от реализации залоговой недвижимости по кредитам рефинансирования, выданным неплатежеспособным или ликвидируемым банкам. А за январь-ноябрь получено 443,7 млн грн от реализации 170 объектов.

Фото: zn.ua

347 тонн

улиток экспортировала Украина за первые 10 месяцев текущего года, при этом было поставлено только 51 т сала, а баранины – 9 т, сообщил Украинский клуб аграрного бизнеса. Украинских улиток продают как сырье в Румынию и Литву по средней цене 1 доллар за 1 кг. В этих странах улиток обрабатывают и экспортируют дальше, но уже по цене 5,5-6,5 долларов.

28,2 млрд кВт*ч

электроэнергии было потеряно за 11 месяцев. По данным Минэнерго, потребление электроэнергии в Украине в январе-ноябре с учетом технологических потерь в сетях составило 134,31 млрд кВт*ч, а без учета потерь – 106,11 млрд кВт*ч., т.е. потери составили 21%.

Мир

6,62 трлн долларов

достиг глобальный объем размещения долговых обязательств в 2016 г. Этот рекорд стал возможным благодаря исключительно низкой стоимости заимствования, сообщает аналитическая компания Dealogic. Предыдущий рекорд был установлен в 2006 г. Так доходность десятилетних облигаций казначейства США, являющаяся ориентиром для размещения корпоративных бондов, опустилась до рекордно низкого уровня – 1,32% в июле, сейчас она составляет около 2,57% годовых.

упали до 1,7%

темпы роста реальной зарплаты в мировой экономике в 2015 г., достигнув четырехлетнего минимума (в 2012 г. было 2,5%) – такие данные представлены в докладе МОТ. А без учета Китая мировой показатель сократился бы с 1,6% в 2012 г. до 0,9% в 2015 г. В странах с переходной и развивающейся экономикой рост реальной заработной платы сократился с 6,6% в 2012 г. до 2,5%. В развитых странах G20 темпы увеличились с 0,2% до 1,7% соответственно, достигнув максимума за последнее десятилетие.

Фото: zn.ua

161,19 млрд долларов

или 1,12 трлн юаней составят прямые внешние инвестиции Китая, а прямые иностранные инвестиции в страну составят 785 млрд юаней, сообщило министерство торговли Китая. Местные компании стремятся инвестировать за рубеж на фоне замедления национальной экономики и ослабления юаня.

26 млн кур и уток

уничтожены в Южной Корее в ходе борьбы с распространением гриппа птиц. Ситуация с распространением этой болезни в мире осложняется.

290 сайтов

закрыты в Китае в июле-ноябре в рамках кампании по борьбе с онлайн-пиратством. За этот период было рассмотрено 514 административных дел, общая сумма штрафов составила 4,67 млн юаней ($672 тыс.). На рассмотрение судов передано 33 уголовных дела, совокупный размер фигурирующих по ним денежных средств составил 200 млн юаней.

выросло на 5,7%

до 4,4 трлн долларов суммарное личное состояние самых богатых людей мира в конце торговой сессии 27 декабря, сообщает Bloomberg, ведущее свой Индекс миллиардеров. Больше всех за год прибавил Уоррен Баффет – 11,8 млрд долларов.