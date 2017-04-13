Иван Дорн рассказал, что думает о войне на Донбассе

Конфликт на востоке Украины – ссора двух братьев. Так считает певец Иван Дорн. Скандалом обернулось его интервью российскому журналисту. Артист уверил – сценический костюм с гербом надевал не по собственной воле и никогда не помогал украинским военным на Донбассе.

Дорн много гастролирует по России. Когда начались военные действия на востоке – его выступление на "Новой волне" называли патриотичным и смелым. Фаны хвалили за то, что вышел к российской публике в футболке с гербом Украины. Но в последнем интервью Дорн делает неожиданное признание. "Я подумал – надо выйти с трезубцем, чтобы по поводу костюма никто не вонял", – рассказал он.

Скандальное интервью появилось накануне выхода нового альбома Дорна. И это не случайно, считает продюсер Вадим Лисица. "Это интервью и сам факт его появления – однозначно принесут очень большой успех его альбому. Это очень сильный маркетинговый ход", – пояснил он.

Интервью только за день набрало почти миллион просмотров. Артистов, которые выступают в России, украинские зрители не жалуют. В октябре в Хмельницком сорвали концерт Потапа и Насти. А прошлой весной заблокировали зал, где собиралась выступать Светлана Лобода. Иван Дорн пока петь в Украине не собирается.