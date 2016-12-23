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Иван Ордец с красивой девушкой отдыхает на островах (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7824/86_main.1482499519.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/86_tn.1482499519.jpg Украина Яркие кадры из отпуска защитника "Шахтера" и сборной Украины

Иван Ордец с красивой девушкой отдыхает на островах (фото)

Вчера, 15:25

Яркие кадры из отпуска защитника "Шахтера" и сборной Украины

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Иван Ордец, как и большинство украинских футболистов, проводит отпуск во время зимней паузы в чемпионате в теплых странах. Тарас со своей девушкой Елизаветой Начевной отдыхает на островах, откуда выкладывает красивые снимки в социальных сетях.

Напомним, что "Шахтер" после 18 туров уверенно лидирует в чемпионате Украины, на 13 очков опережая киевское "Динамо". В Лиге Европы команда заняла первое место в группе и весной сыграет в 1/16.

Тарас Степаненко с женой отдыхает на Мальдивах (фото)

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Источник:

Сегодня|Спорт

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