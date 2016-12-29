Иванчук – о победе на ЧМ по шахматам: "Все произошло настолько внезапно. Дайте сначала переварить"

Украинец не готовился к турниру специально, как обычно анализировал партии и следил за новинками

Чемпион мира по быстрым шахматам украинец Василий Иванчук по горячим следам прокомментировал свою победу на турнире в Дохе, Катар.

- Всегда интересно играть, бороться. Мне очень понравилось здесь, в Дохе. Знаю, что в городе есть шашечный клуб – мечтаю посетить его! Может быть, после блицтурнира спрошу, как туда добраться. Мне сказали, что это прекрасное место. Нет-нет, узнал я об этом только вчера, так что изначально все-таки приехал сюда ради шахмат...

Я никак не готовился к турниру специально. Все как обычно: анализирую партии, слежу за новинками, пытаюсь находить свои идеи, готовлюсь физически.

Поединок с Карлсеном я не рассматривал как особенный. Стараюсь в каждой партии держать концентрацию и играть по позиции.

Что значит для меня этот титул? Ой, все произошло настолько внезапно... Я не готов ответить на этот вопрос прямо сейчас – дайте мне сначала переварить все это!