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Иванчук – о победе на ЧМ по шахматам: "Все произошло настолько внезапно. Дайте сначала переварить" http://www.segodnya.ua/img/article/7840/93_main.1482956203.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/93_tn.1482956203.jpg Украина Украинец не готовился к турниру специально, как обычно анализировал партии и следил за новинками

Иванчук – о победе на ЧМ по шахматам: "Все произошло настолько внезапно. Дайте сначала переварить"

Вчера, 22:16

Украинец не готовился к турниру специально, как обычно анализировал партии и следил за новинками

Василий Иванчук. Фото qatarchess2016.com
Василий Иванчук. Фото qatarchess2016.com

Чемпион мира по быстрым шахматам украинец Василий Иванчук по горячим следам прокомментировал свою победу на турнире в Дохе, Катар.

- Всегда интересно играть, бороться. Мне очень понравилось здесь, в Дохе. Знаю, что в городе есть шашечный клуб – мечтаю посетить его! Может быть, после блицтурнира спрошу, как туда добраться. Мне сказали, что это прекрасное место. Нет-нет, узнал я об этом только вчера, так что изначально все-таки приехал сюда ради шахмат...

Я никак не готовился к турниру специально. Все как обычно: анализирую партии, слежу за новинками, пытаюсь находить свои идеи, готовлюсь физически.

Поединок с Карлсеном я не рассматривал как особенный. Стараюсь в каждой партии держать концентрацию и играть по позиции.

Что значит для меня этот титул? Ой, все произошло настолько внезапно... Я не готов ответить на этот вопрос прямо сейчас – дайте мне сначала переварить все это!
шахматы, чемпионат мира, Василий Иванчук

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Источник:

chess-news.ru

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