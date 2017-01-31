Из Авдеевки Россия хочет сделать демонстративное "Алеппо" – эксперт

Россия пытается убедить мир в неспособности украинской власти решить гуманитарные проблемы жителей Авдеевки, поэтому намеренно способствует обострению военной обстановки. Такое мнение в комментарии "Сегодня.ua" высказал политолог, глава Центра "Эйдос" Виктор Таран.

"Логически никто не может объяснить обострение военных действий, потому что любые санкции подвязаны под выполнение Минских соглашений. Любая агрессия на Востоке усиливает позицию Украины, а не России. Поэтому рационального объяснения продолжающегося обострения в Авдеевке нет. У меня складывается впечатление, что хотят (Россия и боевики – Авт.) сделать такое демонстративное "Алеппо" на территории Украины, чтобы показать определенную гуманитарную катастрофу и неспособность власти среагировать. Потому что, на самом деле, ситуация очень неоднозначная: мы и атаковать не можем, и молчать не можем. То есть, определенная беспомощность. У меня складывается впечатление, что это такая преднамеренная провокация, когда власть намеренно загоняют в ловушку и делают гуманитарную катастрофу", – считает Виктор Таран.

Напомним, позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.

30 января в Авдеевке из-за сложившейся обстановки объявлено чрезвычайное положение. Как стало известно сегодня, российская сторона дала указания боевикам о прекращении обстрелов Авдеевки в период с 10:00 до 17:00. Украинская сторона рассчитывает на прибытие наблюдателей ОБСЕ, пока будет "перемирие".

Однако по состоянию на 12.45 режима тишины все еще нет, а боевики продолжают обстрелы Авдеевки.