Из-за африканской чумы свиней карантин ввели в 13 областях

Тем временем, свинина на рынках подорожала на 10-15 гривен

Карантин из-за африканской чумы свиней. Ограничения ввели в 13 областях страны. Новые очаги – фиксируют в Полтавской, Запорожской и Винницкой областях. Поголовье сжигают, фермерам обещают компенсацию. Тем временем, свинина на рынках подорожала на 10-15 гривен.

По данным Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов, на 10е апреля в Украине вспышки африканской чумы свиней зарегистрированы в 23х районах 13ти областей. Но подорожание мяса на 10-15 гривен эксперты с этим не связывают. Говорят – оно сезонное.