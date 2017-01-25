Изобретатель из Полтавы смастерил аэросани (видео)

Аэросани можно использовать для охоты или рыбалки, экстремального туризма и вместо аттракционов

Полтавец Виктор Шахов смастерил аэросани. Они разгоняются до 100 километров в час, а сжигают 10 литров бензина.

"Подходишь, погладишь его – чувствую, что это машина, которая тебя понимает сама по себе. То есть в каждой железке есть какая-то его техническая душа", – говорит мужчина.

Свои аэросани конструктор-изобретатель Виктор Шахов называет "жужиком". Это уже усовершенствованная модель: с мощным австрийским двигателем и пластиковой кабиной.

"Сначала были треножные сани, с двигателями самодельными. Затем эти двигатели совершенствовались. Двигатели собственной конструкции, которые делались на базе тех двигателей, используемых в мотоциклетной технике. Но они были гораздо проще, чем эта машина", – продолжил Виктор Шахов, конструктор.

Последняя модель – три на два метра – может перевозить двух пассажиров, весит 120 килограммов. Изготавливать этот снегоход Виктору помогали друзья. Вместе его и испытывали. Разогнали по льду до 100 километров.

"Когда он выходит на свои обороты, он тогда сразу прорывается и уже практически он летит. Он глиссирует над снегом, надо льдом. Если бы хотя бы маленькие два крыла, я думаю, он бы уже взлетал", – сказал Вячеслав Павелко, товарищ конструктора.

Аэросани можно использовать для охоты или рыбалки, экстремального туризма и вместо аттракционов. Те, кто их уже покатался – от поездки в восторге.

"Хочу еще, хочу почувствовать адреналин, правда, почувствовать вот такое вот непередаваемые ощущения", – отметила Татьяна Андреева, пассажирка аэросаней.

Виктор планирует усовершенствовать свои аэросани. Например, поставить их на воду. Также изобретатель мечтает, что его дело в будущем продолжит внук Матвей.

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