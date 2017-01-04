Изобретение украинца покорило конкурс Кремниевой долины (видео)

За создание экзоскелета студент занял первое место на международном конкурсе робототехники в США

Украинское изобретение покорило престижный конкурс Кремниевой долины. На его создание студента Антона Головаченко вдохновила бабушка. Специальный экзоскелет дает возможность людям с особыми потребностями полноценно передвигаться без посторонней помощи.

Несколько лет назад у Зинаиды Каминской отказала правая рука. Внук так хотел помочь бабушке, что сконструировал экзоскелет для реабилитации.

"Я говорю – что ты мне принес – лего, игрушка лего з двух частей. Включает – моя рука подымается помимо моей воли. Я говорю – Господи – что же это такое?" – эмоционально рассказывает Зинаида Каминская, бабушка Антона.

Зинаида Каминская носила экзоскелет ежедневно и уже через полгода увидела результат. Устройство помогло женщине восстановить чувствительность руки.

Свое изобретение Антон совершенствует уже несколько лет – сейчас детали печатает на 3д принтере. Хотя экзоскелеты производят в США, Израиле, Японии, Антон уверяет – в отличие от аналогов – его устройство легче, проще, а главное – дешевле.

"Наш прототип сейчас колеблется от 4-15 тысяч долларов в зависимости от такого какая часть тела – какой диагноз. Если мы берем прототипы, которые за рубежом – то это от 70-80 тысяч долларов", – сказал Антон.

За создание экзоскелета студент занял первое место на международном конкурсе робототехники в США. Сейчас Антон Головаченко хочет запустить устройство в массовое производство. Поэтому изобретатель ищет инвесторов.

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