Кабмин переложил ответственность за пожарную безопасность на местные власти

Сегодня, 13:57

Согласно принятому решению правительства, отныне именно органы местного самоуправления должны стимулировать граждан вступать в местную пожарную охрану

Спасатели ГСЧС разбирают обломки обвалившегося здания. Фото: пресс-служба ГСЧС
Спасатели ГСЧС разбирают обломки обвалившегося здания. Фото: пресс-служба ГСЧС

Кабинет министров Украины одобрил трехлетнюю Стратегию реформирования системы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно сообщению, принятие данного решения способствует созданию современной эффективной системы предотвращения чрезвычайных ситуаций и профилактики пожаров.

Согласно Стратегии, в течение трех лет будут создаваться новые и реформироваться существующие пожарно-спасательные подразделения местной и добровольной пожарной охраны в объединенных территориальных общинах (ОТО). Кроме того, как отметили в Кабмине, ГСЧС уже переоснащают современной техникой.

"Важно, что указанным документом регламентируется возложение на органы местного самоуправления ответственности за пожарную безопасность населенных пунктов и территорий", – отмечается в сообщении пресс-службы Кабмина.

Согласно принятому решению Кабмина, отныне именно органы местного самоуправления должны стимулировать граждан вступать в местную пожарную охрану и добровольные пожарные (аварийно-спасательные) формирования.

Кроме того, в регионах вводится формирования волонтерского движения в сфере гражданской защиты, подготовка добровольных-пожарных и включение их в расчет сил реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары.

Также будет усиливаться ответственность руководителей субъектов хозяйствования за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности с введением административных санкций.

В Кабмине ожидают, что реализация Стратегии, рассчитанной на три года, обеспечит достаточный уровень безопасности населения, защищенность территорий и объектов экономики от угроз природного и техногенного характера, а также повысит эффективность функционирования сил гражданской защиты.

Финансирование мероприятий Стратегии будет осуществляться за счет государственного и местных бюджетов в пределах расходов, предусмотренных главным распорядителям средств на соответствующий год, а также с привлечением других источников, в том числе международной технической помощи.
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"Сегодня"

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