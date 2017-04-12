В Украине пенсию увеличат на 200-1000 грн

Сегодня, 06:51

С 1 января следующего года должны появиться личные накопительные пенссчета для работающих. Правительством подан законопроект, по которому их введут для 35-летних и тех, кто моложе

Пенсии в Украине вырастут
Пенсии в Украине вырастут. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

После двукратного повышения минзарплаты с 1 января Кабмин взялся за увеличение пенсий. Их обещают поднять с 1 октября. Об этом вчера заявил премьер Владимир Гройсман. Также с 2018 года власти готовятся начать глобальную пенсреформу, на которой настаивает МВФ, введя личные накопительные пенссчета для тех, кому до пенсии 25 лет и более. Что это даст украинцам, выяснила "Сегодня".

ОСОВРЕМЕНИВАНИЕ. По словам премьера, пенсреформа предполагает повышение пенсий с 1 октября и отмену удержания 15% пенсии с работающих пенсионеров. Суть осовременивания в том, что ранее начисленную пенсию почти половине увеличат, заменив в формуле расчета прежнюю среднюю зарплату на актуальную в 2017 году. Она равна 4482 грн. Тех, кто вышел на пенсию год-два назад, это не коснется. "Мы сделаем осовременивание пенсий для 5,62 млн пенсионеров из 12,2 млн. Примерно 1,3 млн человек получат повышение пенсии до 200 грн, 1,2 млн — на 200—500 грн, 1,9 млн — на 500—1000 грн. И наконец, 1,1 млн — свыше 1000 грн", — разъяснил Гройсман.

А с 1 января следующего года должны появиться личные накопительные пенссчета для работающих. Правительством подан законопроект, по которому их введут для 35-летних и моложе, а дополнительные отчисления на эти счета будут 2% с зарплаты с постепенным повышением до 7% к 2023 году, или на 1% ежегодно.

РЕФОРМА ОТ МВФ. Несмотря на отрицание властью, МВФ все-таки советует постепенно повысить пенсионный возраст украинцев, но это только рекомендации (все рекомендации по пенсионной реформе от МВФ — см. инфографику).

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Как разъяснил нам президент Украналитцентра Александр Охрименко, на самом деле на сайте МВФ размещены лишь итоги исследования их аналитиков о том, как Украине достигнуть бездефицитного бюджета Пенсфонда, который, напомним, равен почти 150 млрд грн. Эта сумма сейчас дотируется из госбюджета.

Как видно из инфографики, уменьшить расходы из казны на пенсионеров МВФ советует за счет увеличения пенсвозраста (в меморандуме этого требования нет) и повышения налогового бремени на упрощенцев. А также предлагает отнять право на досрочный выход на пенсию у представителей вредных и опасных профессий, отменить соцпенсии для тех, кто не имеет трудового стажа в 35 лет (для женщин — 30 лет). "Это рекомендации, но их игнорирование может повлиять на дальнейшее сотрудничество с МВФ", — говорит Охрименко.

В Кабмине о пожеланиях МВФ говорят, что учесть их пока сложно. По словам профильного вице-премьера Павла Розенко, прежде всего это касается повышения пенсвозраста и отмены льготных пенсий. "В ближайшие лет 10 такое вряд ли возможно, тогда наши люди просто не доживут до пенсии, — считает Розенко. — Условие МВФ о пенсреформе мы учли, подав законопроект о введении личных накопительных счетов, теперь слово за ВР".

Что касается упрощенцев, то глава Налогового комитета ВР Нина Южанина предлагает сохранить действующую схему их налогообложения, опасаясь, что иначе мелкий бизнес полностью уйдет в тень, и налогов, в том числе ЕСВ, удастся собрать с него еще меньше, чем сейчас.
эксперт: "нужны глубокие реформы"

НУЖНЫ ГЛУБОКИЕ РЕФОРМЫ. Эксперты одобряют повышение пенсий нынешним пенсионерам, но считают, что нужны более глубокие реформы. "Нужно думать не только о стариках, но и о том, как обеспечить пенсией будущие поколения. Путь к этому — персональные пенссчета", — считает Охрименко.

По мнению члена профильного комитета ВР Александра Дроздика, повышать пенсии нужно, ведь "1300 грн — это не те деньги, на которые пенсионер может прожить". "Но неизвестно, за счет каких ресурсов произойдет такое повышение", — говорит Дроздик.

Что касается введения личных пенссчетов, то здесь депутат считает целесообразным отложить реформу на 3—5 лет. "Вводить накопительную пенсионную систему нужно. Но пока мы не решим проблемы солидарной системы, нет смысла вводить накопительную. Поэтому для начала надо решить проблему дефицита ПФ. Его можно снижать, например, путем пересмотра уровня пенсий, поскольку одни люди получают пенсии по 1300 грн, а другие — по 10 тыс. грн и больше. Не должно быть такого огромного разрыва. И уже когда решим эти проблемы, можно вводить накопительную систему", — уточняет Дроздик.
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Авторы:

Александр Панченко, Коновалова Христина

Источник:

Сегодня

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