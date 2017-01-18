Кабмин распорядился создать Общественный совет НАПК

Кабинет министров Украины принял распоряжение, которым утверждается создание Общественного совета при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, Кабмин утвердил проведение конкурса по избранию членов Общественного совета, сроки его проведения и план мер по созданию данного органа.

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное распоряжение среди принятых правительством без обсуждения.

Напомним, в конце 20116 года НАПК обвинило Минюст в блокировании проверки е-деклараций. Министерство юстиции это опровергло, заявив, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не учло замечания Минюста в новом варианте порядка проверки электронной декларации.

Первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год завершился в ночь на 31 октября. Он касался субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение – президента, премьера, членов правительства, депутатов, судей, правоохранителей.

С 1 января 2017 года в Украине начался второй этап электронного декларирования. Он продлится до 1 апреля.

За этот период свои электронные декларации должны подать все без исключения лица, уполномоченные на исполнение функций государства или местного самоуправления, а также приравненные к ним должностные лица и юридические лица публичного права.