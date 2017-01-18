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Кабмин распорядился создать Общественный совет НАПК http://www.segodnya.ua/img/article/7894/58_main.1484746390.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/58_tn.1484746390.jpg Украина Членов Общественного совета при Агентстве наберут с помощью конкурса

Кабмин распорядился создать Общественный совет НАПК

Сегодня, 15:33

Членов Общественного совета при Агентстве наберут с помощью конкурса

При НАПК будет создан Общественный совет. Фото: УНН
При НАПК будет создан Общественный совет. Фото: УНН

Кабинет министров Украины принял распоряжение, которым утверждается создание Общественного совета при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, Кабмин утвердил проведение конкурса по избранию членов Общественного совета, сроки его проведения и план мер по созданию данного органа.

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное распоряжение среди принятых правительством без обсуждения.

Напомним, в конце 20116 года НАПК обвинило Минюст в блокировании проверки е-деклараций. Министерство юстиции это опровергло, заявив, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не учло замечания Минюста в новом варианте порядка проверки электронной декларации.

Первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год завершился в ночь на 31 октября. Он касался субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение – президента, премьера, членов правительства, депутатов, судей, правоохранителей.

С 1 января 2017 года в Украине начался второй этап электронного декларирования. Он продлится до 1 апреля.

За этот период свои электронные декларации должны подать все без исключения лица, уполномоченные на исполнение функций государства или местного самоуправления, а также приравненные к ним должностные лица и юридические лица публичного права.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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