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Кабмин утвердил новые академические стипендии: сколько будут получать студенты http://www.segodnya.ua/img/article/7839/31_main.1482928262.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/31_tn.1482928262.jpg Украина Выплаты студентам будут осуществляться на основании рейтинга успеваемости и других факторов, отметили в Минобразовании

Кабмин утвердил новые академические стипендии: сколько будут получать студенты

Сегодня, 14:32

Выплаты студентам будут осуществляться на основании рейтинга успеваемости и других факторов, отметили в Минобразовании

Стипендии будут начисляться по-новому. Фото: OGO.ua
Стипендии будут начисляться по-новому. Фото: OGO.ua

Кабинет министров принял решение о размере академических стипендий с 2017 года, минимальная от которых составит 1,1 тысячи гривен, максимальная – 2,36 тысячи. Данное решение было принято на заседании правительства, передает Интерфакс-Украина.

Как отметил заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец, студенты будут получать стипендия исходя из рейтинга, который будет формироваться согласно их успеваемости. Однако, как он подчеркнул, роль будут играть и другие факторы.

Так, теперь минимальная стипендия с 2017 года будет составлять 1,1 тыс. грн, повышенной – 1,6 тыс. грн. Также для отдельных важных специальностей размеры стипендий будут повышены: учителя математики, информатики, естественных наук, некоторых инженерных специальностей (горное и нефтегазовое дело) – 1,4 тыс. грн, а повышенная – 2,36 тыс. грн.

Ковтунец добавил, что в дальнейшем в данную систему можно будет ввести принцип позитивной дискриминации в отношении студентов с инвалидностью. Планируется, что им будут давать дополнительные баллы для занятия более высоких мест в рейтинге и увеличить их шансы на получение академических стипендий.

Решение было принято с условием дальнейшей доработки с заинтересованными ведомствами.
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