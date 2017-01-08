Как Александр Караваев забил первый гол за "Фенербахче" (видео)
Украинский футболист удачно дебютировал в Турции
Полузащитник сборной Украины Александр Караваев сегодня сыграл первый матч за турецкий "Фенербахче".
Александр вышел на поле в товарищеском матче его клуба против "Денизлиспора" и отметился голом и результативной передачей.
Караваев, выступавший ранее за "Зарю", забил свой первый мяч за "Фенербахче" на 43-й минуте после передачи бывшего игрока киевского "Динамо" Джермейна Ленса.
"Фенербахче" выиграл – 5:1.
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