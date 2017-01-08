Как Александр Караваев забил первый гол за "Фенербахче" (видео)

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев сегодня сыграл первый матч за турецкий "Фенербахче".

Александр вышел на поле в товарищеском матче его клуба против "Денизлиспора" и отметился голом и результативной передачей.

Караваев, выступавший ранее за "Зарю", забил свой первый мяч за "Фенербахче" на 43-й минуте после передачи бывшего игрока киевского "Динамо" Джермейна Ленса.

"Фенербахче" выиграл – 5:1.