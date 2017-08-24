Как иностранные военные по Крещатику прошлись: опубликовано видео

Сегодня, 12:25

Военнослужащие десяти стран-партнеров Украины маршировали перед украинцами

Иностранные военные на параде. Фото: president.gov.ua
Иностранные военные на параде. Фото: president.gov.ua

На главной улице Киева в честь Дня Независимости, помимо украинских военнослужащих, прошлись иностранные военные. Соответствующее видео опубликовал телеканал "112 Украина".

Так, в военном параде приняли участие подразделение вооруженных сил Канады, представители вооруженных сил Эстонской Республики, подразделения вооруженных сил Грузии, Великобритании, Латвийской Республики; подразделение войска Литовского, подразделение вооруженных сил Республики Молдова, подразделение войска Польского, знаменосная группа вооруженных сил Румынии, военнослужащие украинской составляющей многонациональной Литовско-Польско-Украинской бригады, подразделение вооруженных сил США.

Сегодня в Киеве прошел военный парад в честь Дня Независимости, в котором приняли участие около 4,5 тысячи украинских военных. Также в центре Киева выставили образцы военной техники.
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