Как купить авиабилеты по оптимальной цене

Самолет – это не только самый быстрый, но и комфортный способ путешествовать. Вам достаточно расположиться в удобном кресле на борту воздушного судна, и всего за несколько часов вы преодолеете тысячи километров.

Если знать некоторые хитрости, то перелеты могут стать еще и доступным транспортом. Для начала следует определиться с тем, где искать, бронировать и покупать билеты. Делать это лучше всего на сайтах официальных представителей, которые не только предлагают купить авиабилеты, но и реализуют транспортные или туристические услуги. Также не помешает посетить порталы профильных поисковых агрегаторов и сайты самих авиакомпаний.

Когда выгоднее всего покупать авиабилеты?

Если вы можете приобрести билет на самолет заранее, за месяц или два месяца до даты предполагаемого вылета, то вы сможете неплохо сэкономить. За 3-4 недели билеты также будут продаваться со скидкой, но она не будет максимальной. Отметим, что оптимальные сроки для покупки билетов на международные рейсы и рейсы внутри страны могут отличаться. Многое зависит от политики перевозчика и его условий.

Стоит также отметить, что некоторые перевозчики снижают стоимость билетов на свои рейсы в последний день перед вылетом, однако, по понятным причинам пользоваться данной лазейкой можно только в том случае, если вы можете позволить себе перенести поездку, если мест в самолете не останется. Помните, что на цену могут влиять сезон отпусков, праздники, выходные.

Что еще поможет сэкономить на покупках билетов?

Не помешает воспользоваться специальными предложениями и бонусными программами перевозчиков. Кроме традиционных "миль", которые начисляются постоянным клиентам и в дальнейшем меняются на скидки или бесплатные перелеты, многие авиакомпании предлагают бесплатные трансферы в аэропорты, скидки на отели, сувенирную продукцию лояльным клиентам.

Некоторые компании в период праздников, каникул и отпусков запускают дополнительные чартеры, билеты на которые стоят меньше, чем на регулярные рейсы.

Стоит ли жертвовать комфортом?

Вы также можете пожертвовать комфортом, если экономия для вас стоит на приоритетном месте. Рейсы в часы, которые принято считать неудобными для бизнеса, рейсы с пересадками и длительным ожиданием – это возможность сэкономить на перелете.

Разумеется, более низкие цены вы встретите и у так называемых лоу-кост компаний, которые предлагают минимальный уровень сервиса, зачастую без горячего питания, однако, и цены на их рейсы – самые привлекательные с финансовой точки зрения. Конечно, уровень безопасности на "дешевых" рейсах такой же, как и на других рейсах – на этом компании не экономят.